Dacca vista dallo Spazio: 9 anni di trasformazioni nel cuore del Bangladesh | FOTO

Due immagini realizzate dal satellite Copernicus Sentinel-2 rivelano la trasformazione del paesaggio nell’area attorno a Dacca, la capitale del Bangladesh. Il confronto mostra Dhaka e i suoi dintorni nel febbraio 2028 (a sinistra) e nel febbraio 2017. Le immagini sono state elaborate a falsi colori utilizzando il canale del vicino infrarosso di Sentinel-2 per mostrare la vegetazione in rosso, i corpi idrici in blu scuro e nero e le aree edificate in toni di grigio. Il forte contrasto di colori rende più facile distinguere la portata dei cambiamenti avvenuti nell’area negli ultimi nove anni.

La città di Dacca, visibile in grigio vicino al centro, sorge su una pianura attraversata da una complessa rete di corsi d’acqua e fiumi. I tre fiumi che attraversano l’area urbana sono, da Ovest a est, i fiumi Dhaleswari, Buriganga e Sitalakhya, mentre la pianura circostante è delimitata dalla confluenza di fiumi più grandi: il fiume Padma a Ovest, il fiume Jamuna, un esteso sistema di canali interconnessi che convergono da Nord/Ovest, e il fiume Meghna a Est.

Il Jamuna è il corso inferiore del fiume Brahmaputra, che nasce in Tibet prima di attraversare l’India e poi dirigersi a Sud/Ovest verso il Bangladesh. Il Jamuna scorre verso Sud e si unisce al fiume Padma, che è il tratto inferiore del Gange in Bangladesh. Il corso d’acqua che ne deriva incontra poi il fiume Meghna, che infine sfocia nel Golfo del Bengala.

L’area compresa tra questi possenti fiumi è una pianura alluvionale di bassa quota, fortemente influenzata dalla sedimentazione provocata dai monsoni e dai continui cambiamenti idrologici. Diverse aree di letti fluviali asciutti ed esposti sono visibili come chiazze chiare, soprattutto lungo il sistema fluviale Jamuna-Padma.

Confrontando le due immagini, si possono notare notevoli cambiamenti nella forma e nella larghezza del fiume Padma, in particolare alla confluenza con il fiume Meghna.

I toni rossi dominanti in entrambe le immagini raffigurano una vegetazione lussureggiante ed estesa. L’immagine del 2026 (in alto) evidenzia la crescita dell’espansione urbana intorno a Dhaka. Le superfici edificate si sono espanse drasticamente, inglobando ex aree agricole e paludose. Le zone che nel 2017 (in basso) erano di un rosso acceso appaiono ora più spente, a indicare l’esposizione del suolo, la costruzione di nuovi edifici o la sigillatura delle superfici.

Con una popolazione stimata di oltre 36 milioni di abitanti, Dacca è la città più popolosa del Bangladesh ed è ampiamente considerata una delle aree metropolitane in più rapida crescita dell’Asia meridionale. Come molte altre città in crescita nel mondo, si trova ad affrontare la sfida scoraggiante dell’espansione urbana e dell’aumento della densità demografica, fattori che esercitano una pressione sul territorio urbano, ma anche sui terreni agricoli della periferia, nonché su altre risorse naturali.

Copernicus Sentinel-2 consente di monitorare con precisione la crescita urbana, fornendo informazioni essenziali a pianificatori urbani e decisori politici. La missione viene inoltre utilizzata principalmente per monitorare i cambiamenti nell’uso del territorio e lo stato di salute della vegetazione e dei corpi idrici interni.