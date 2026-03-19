Dalla crusca al gel: la nuova frontiera sostenibile degli alimenti funzionali

Una parte spesso trascurata del grano potrebbe presto rivoluzionare l’industria alimentare. Un team di studiosi guidato dal KTH, Istituto Reale di Tecnologia in Svezia, ha sviluppato una gelatina alimentare interamente vegetale ottenuta esclusivamente da 2 componenti del grano: la fibra di crusca e la proteina del glutine. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Food Hydrocolloids. Ogni anno, milioni di tonnellate di crusca di grano vengono generate come sottoprodotto della macinazione della farina. Nonostante l’elevato contenuto di fibre alimentari, questa risorsa viene in gran parte destinata a mangimi per animali. Il nuovo studio dimostra invece che tale materiale può essere valorizzato e trasformato in idrogel, sostanze morbide e gelatinose già ampiamente utilizzate nell’industria alimentare per migliorare consistenza, struttura e stabilità dei prodotti.

Gli idrogel ottenuti potrebbero trovare applicazione in diversi ambiti: dagli snack ad alto contenuto di fibre alle salse, fino ai prodotti destinati alla nutrizione sportiva e clinica. Si tratta di una prospettiva particolarmente interessante in un contesto in cui cresce la domanda di alimenti salutari, funzionali e sostenibili.

Dal punto di vista scientifico, lo studio rappresenta un risultato significativo. Per la prima volta, infatti, la proteina del glutine di frumento è stata incorporata con successo in una rete di idrogel a base di arabinoxilano (AX), una fibra presente nella crusca. Tradizionalmente, questi sistemi utilizzavano proteine di origine animale: la nuova soluzione, invece, è completamente vegetale.

Il processo di produzione del gel si basa sull’uso di un enzima, la laccasi, che favorisce il legame tra le molecole di fibra. L’arabinoxilano coinvolto contiene anche composti antiossidanti naturali, come l’acido ferulico, contribuendo così al valore nutrizionale del prodotto finale. Una volta formata la rete fibrosa, la proteina del glutine rimane intrappolata al suo interno, conferendo stabilità e consistenza al gel.

I primi risultati suggeriscono inoltre che il metodo potrebbe essere esteso ad altre proteine vegetali, come quelle di piselli o soia. Questo apre scenari promettenti per lo sviluppo di nuovi alimenti plant-based, capaci di unire sostenibilità, innovazione e qualità nutrizionale.

In un’epoca in cui la riduzione degli sprechi alimentari è una priorità globale, trasformare un sottoprodotto abbondante come la crusca in una risorsa ad alto valore aggiunto rappresenta un passo concreto verso un sistema alimentare più efficiente e circolare.