Destinazione Luna: il cuore italiano ed europeo della missione Artemis II

Il conto alla rovescia per uno degli eventi più attesi dell’esplorazione spaziale moderna è ufficialmente iniziato, segnando un capitolo cruciale per il nostro futuro. Il 1° aprile alle 18:24 EDT, quando in Italia saranno scoccati i 24 minuti dopo la mezzanotte del 2 aprile, il potentissimo razzo Space Launch System si innalzerà dal Kennedy Space Center portando con sé la navicella Orion e il suo equipaggio. La missione Artemis II non rappresenta soltanto il tanto atteso ritorno dell’umanità nei pressi della Luna dopo oltre mezzo secolo dalla fine del glorioso programma Apollo, ma simboleggia soprattutto una straordinaria e inedita cooperazione internazionale. In questo epico viaggio verso l’orbita del nostro satellite naturale, l’Europa e l’Italia non ricoprono affatto il ruolo di semplici spettatori, bensì quello di protagonisti assoluti. Grazie allo sviluppo di tecnologie ingegneristiche estremamente avanzate, il Vecchio Continente fornisce i sistemi vitali e propulsivi senza i quali gli astronauti non potrebbero sopravvivere alle ostili condizioni dello Spazio profondo.

Il respiro e il motore della missione: l’European Service Module

Il contributo principale dell’Europa all’interno del programma Artemis si concretizza nell’European Service Module (ESM), realizzato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA). A differenza delle missioni Apollo, in cui il modulo di servizio era interamente statunitense, la NASA ha deciso di affidare all’Europa una componente critica per il successo della missione e per la sopravvivenza stessa dell’equipaggio. L’ESM è letteralmente il “respiro” e il “motore” della navicella Orion. Posizionato sotto il modulo dell’equipaggio, questo cilindro ad alta tecnologia assolve a una serie di funzioni vitali irrinunciabili in modo del tutto integrato.

L’infrastruttura si fa carico dell’intero supporto vitale, garantendo una fornitura continua di acqua potabile, ossigeno e azoto agli astronauti per l’intera durata del viaggio. Inoltre, gestisce la complessa regolazione termica del veicolo: mantiene costantemente una temperatura adeguata all’interno della capsula dissipando il calore generato dai sistemi di bordo, e allo stesso tempo protegge l’abitacolo dalle violente e mortali escursioni termiche del cosmo. Sul fronte operativo e di manovra, l’ESM rappresenta il centro nevralgico della propulsione e della navigazione, ospitando il motore principale e i vari propulsori di assetto che si riveleranno necessari sia per l’immissione nelle corrette traiettorie orbitali, sia per indirizzare la navicella verso il rientro sicuro nell’atmosfera terrestre. A completare questo complesso quadro ingegneristico vi è infine la generazione di energia elettrica, prodotta e meticolosamente distribuita dal modulo per assicurare il funzionamento ininterrotto di tutta l’elettronica di volo.

L’eccellenza ingegneristica italiana a bordo

All’interno della cornice europea, l’industria aerospaziale italiana, con il coordinamento dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), gioca un ruolo di assoluto primo piano. Gran parte della struttura e dei sistemi nevralgici dell’ESM porta infatti la firma del nostro Paese, confermando la leadership dell’Italia nel settore manifatturiero spaziale. Negli stabilimenti di Thales Alenia Space a Torino è stata costruita la struttura primaria del modulo di servizio, lo scheletro in lega leggera che deve sopportare le immense sollecitazioni del lancio. Inoltre, i team di ingegneri italiani hanno curato il delicatissimo sistema di controllo termico, un impianto vitale per la sopravvivenza in un ambiente dove le temperature passano dal caldo torrido dell’esposizione solare al gelo assoluto dell’ombra spaziale. Anche l’energia che alimenterà Orion parla in parte italiano: le grandi “ali” fotovoltaiche, i quattro pannelli solari disposti a X che caratterizzano il design del modulo di servizio, vedono il coinvolgimento diretto di aziende come Leonardo, che ha fornito sistemi e componenti essenziali per la generazione e la distribuzione della potenza elettrica.

Il trampolino di lancio per il cosmo profondo

Il lancio previsto per l’inizio di aprile sarà un collaudo generale per le infrastrutture e per le procedure umane. Durante i circa 10 giorni di volo, i 4 membri dell’equipaggio testeranno i sistemi di supporto vitale forniti dall’Europa, spingendosi oltre l’orbita bassa terrestre e compiendo un sorvolo ravvicinato della faccia nascosta della Luna prima di rientrare sulla Terra.

Il successo di Artemis II e dell’ESM europeo sarà lo spartiacque per il passo successivo: Artemis III testerà i sistemi in orbita terrestre, con il traguardo finale dell’allunaggio nel 2028. Le tecnologie testate dall’Italia e dall’Europa per mantenere in vita gli astronauti intorno alla Luna sono le fondamenta su cui verranno costruiti i veicoli per il futuro viaggio dell’umanità verso le stelle.