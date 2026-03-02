Dieta Mediterranea 2.0: la “cronodieta” sincronizza il piatto con l’orologio biologico

Per decenni ci siamo concentrati su cosa mettere nel piatto: quante calorie, quanti grassi, quanta frutta. Oggi, la scienza compie un passo avanti decisivo introducendo una nuova variabile fondamentale: il quando. Nasce la “Cronodieta” Mediterranea, un’evoluzione del modello alimentare più famoso al mondo che integra i ritmi circadiani dell’organismo per trasformare il cibo in una medicina di precisione. Il nuovo schema, sviluppato dalla Società Italiana di Endocrinologia (SIE) in collaborazione con l’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), è stato recentemente pubblicato sulla rivista scientifica Current Nutrition Reports. L’obiettivo è chiaro: fornire un’arma strategica contro l’obesità e le malattie metaboliche.

Il segreto è nel “timing” degli ormoni

Perché l’ora del pasto è così importante? La risposta risiede nei nostri ritmi circadiani. Come spiegato da Diego Ferone, presidente SIE, il nostro metabolismo è regolato da un’orchestra di ormoni – come insulina, cortisolo, melatonina, leptina e grelina – che oscillano nelle 24 ore. “Consumare gli stessi alimenti in momenti diversi della giornata può produrre effetti metabolici differenti“, osserva Ferone. Il ‘timing’ dei nutrienti incide direttamente sul rischio di diabete di tipo 2, sovrappeso e altre disfunzioni endocrine.

La Nuova Piramide: carboidrati all’alba, proteine al tramonto

La nuova piramide alimentare divide la giornata in 2 grandi fasi, “giorno” e “notte”, suggerendo una ridistribuzione dei nutrienti:

Al mattino: largo a carboidrati complessi, legumi, frutta e verdura . In questa fase la sensibilità insulinica è ai massimi livelli, permettendo al corpo di gestire meglio gli zuccheri. Secondo gli esperti, spostare solo il 5% dell’energia dai grassi ai carboidrati durante la colazione riduce drasticamente il rischio di sindrome metabolica;

largo a . In questa fase la sensibilità insulinica è ai massimi livelli, permettendo al corpo di gestire meglio gli zuccheri. Secondo gli esperti, spostare solo il dai grassi ai carboidrati durante la colazione riduce drasticamente il rischio di sindrome metabolica; La sera: spazio a proteine magre e ortaggi. Gli alimenti ricchi di triptofano e melatonina diventano prioritari per favorire il riposo. Un dato sorprendente emerge dagli studi: consumare 40 grammi di proteine prima di dormire può aumentare la sintesi proteica muscolare del 33%, un aiuto fondamentale per contrastare la perdita di massa muscolare.

Gufi e allodole: una dieta su misura

Non siamo tutti uguali. Il modello SIE-ADI introduce il concetto di cronotipo, distinguendo tra:

Le allodole: individui mattinieri che traggono massimo beneficio da una colazione abbondante e una cena leggera; I gufi: persone inclini a restare sveglie tardi e a concentrare il cibo nelle ore serali. Per loro, la sfida è redistribuire l’apporto calorico verso le ore di luce per evitare il cosiddetto “social jetlag” metabolico, uno sfasamento che favorisce l’accumulo di grasso.

Tradizione e innovazione

Nonostante le novità, i pilastri della dieta mediterranea restano saldi. L’olio extravergine d’oliva si conferma il protagonista indiscusso per le sue proprietà antinfiammatorie e la protezione cardiovascolare. Come sottolineato da Salvatore Cannavò, presidente eletto SIE, questa evoluzione non rinnega il passato, ma lo arricchisce: una visione olistica che unisce la sostenibilità riconosciuta dall’Unesco all’innovazione della nutrizione di precisione.