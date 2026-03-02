Domani una delle Eclissi più incredibili della storia: tutto quello che c’è da sapere sul “Selenelion” di martedì 3 marzo

Esiste un istante, nel vasto orologio del cosmo, in cui la geometria sembra fallire e la realtà si piega per regalarci un’illusione divina. Questo momento è il Selenelion, noto anche come “eclissi orizzontale”. Proprio domani, martedì 3 marzo 2026, il cielo metterà in scena un paradosso visivo che sfida la nostra percezione dello spazio: la visione simultanea del Sole che sorge e della Luna eclissata che tramonta. Per pochi, preziosi minuti, le leggi della prospettiva terrestre verranno sospese da un miraggio atmosferico, permettendoci di osservare un allineamento che, tecnicamente, non dovremmo poter vedere. Si tratta di uno degli spettacoli più rari e affascinanti della meccanica celeste.

Una geometria impossibile: la sfida alla linea dell’orizzonte

Per comprendere l’eccezionalità di questo evento, dobbiamo guardare alla struttura stessa di un’eclissi lunare. Perché avvenga la totalità, il Sole, la Terra e la Luna devono trovarsi in una perfetta sizigia, ovvero un allineamento millimetrico lungo una linea retta. In questa configurazione, la Terra si trova esattamente al centro. Se la Terra fosse priva di atmosfera, il Selenelion sarebbe fisicamente impossibile: nel momento in cui il Sole appare a est, la Luna dovrebbe trovarsi esattamente a 180 gradi di distanza, quindi già tramontata sotto l’orizzonte opposto. Tuttavia, il nostro pianeta non è una roccia nuda nel vuoto, ma è avvolto da un guscio di gas che agisce come una gigantesca lente a gradiente d’indice.

L’atmosfera come lente cosmica: la fisica della rifrazione

Il segreto del Selenelion risiede nella capacità dell’aria di piegare la luce. Man mano che la densità dell’atmosfera aumenta scendendo verso il suolo, l’indice di rifrazione cambia, costringendo i raggi luminosi a curvare seguendo il profilo della Terra. Questo processo solleva apparentemente i corpi celesti di circa 0,5 gradi rispetto alla loro posizione reale. Quando osserveremo il Sole e la Luna durante l’eclissi di marzo 2026, entrambi saranno tecnicamente già (o ancora) sotto la linea dell’orizzonte geometrico. È un miraggio calcolato: l’atmosfera proietta verso l’alto l’immagine dei due astri, permettendo all’occhio umano di “vedere oltre la curva” del pianeta. Questo intervallo di visibilità simultanea dura solitamente tra i 2 e i 9 minuti, un tempo sospeso in cui il giorno e la notte si fondono in un unico orizzonte.

La firma del cremisi: lo scattering di Rayleigh e l’ombra terrestre

Mentre il Sole sorge, la Luna apparirà immersa in un rosso profondo e inquietante, la celebre “Luna di Sangue”. Questo fenomeno non è solo una suggestione cromatica, ma una lezione di fisica delle particelle. Durante la totalità, l’ombra della Terra (l’ombra propria) non è completamente nera. L’atmosfera terrestre agisce come un prisma che devia la luce solare verso l’interno del cono d’ombra. Attraverso il processo dello scattering di Rayleigh, le molecole d’aria disperdono le lunghezze d’onda blu (più corte), che colorano il nostro cielo diurno, mentre lasciano passare le lunghezze d’onda rosse (più lunghe). Quello che vedremo sulla superficie lunare è, in essenza, la somma di tutti i tramonti e di tutte le albe che avvengono contemporaneamente sulla Terra in quel preciso istante. Il Selenelion ci permette di vedere la causa (il Sole all’orizzonte) e l’effetto (la Luna arrossata) nello stesso sguardo.

Dinamiche geografiche e l’importanza del punto di osservazione

La visibilità di questo fenomeno è estremamente sensibile alla posizione geografica e alle condizioni meteorologiche locali. Gli osservatori dovranno posizionarsi in luoghi con un orizzonte perfettamente libero sia a est che a ovest, come su una spiaggia o in cima a una montagna. La precisione richiesta è millimetrica: anche una leggera foschia o un ostacolo fisico potrebbero impedire di cogliere l’istante in cui i due astri si scambiano il testimone nel cielo. Questa necessità di precisione trasforma l’osservazione astronomica in un esercizio di consapevolezza geografica e temporale.

Oltre l’occhio umano: lo specchio degli esopianeti

Sebbene il Selenelion sia un evento di rara bellezza per gli astrofili, per la scienza moderna rappresenta un laboratorio fondamentale per lo studio dell’universo profondo. La luce rossa che illumina la Luna durante l’eclissi attraversa la stratosfera terrestre, portando con sé la “firma chimica” dei nostri gas. Gli astrofisici utilizzano questi momenti per affinare la spettroscopia di trasmissione, la stessa tecnica utilizzata dai telescopi spaziali come il James Webb per analizzare le atmosfere degli esopianeti lontani. Osservando come l’atmosfera terrestre filtra la luce durante un’eclissi, impariamo a riconoscere i segni della vita e della composizione chimica su mondi che orbitano attorno ad altre stelle. Ogni Selenelion è, dunque, una prova generale per la scoperta di una nuova Terra.

L’appuntamento di domani: dove e come osservare

L’eclissi totale di domani, martedì 3 marzo 2026, sarà particolarmente favorevole per chi si troverà nell’America centro/settentrionale e nei settori occidentali del Sud America. Si potrà vedere bene anche in Australia e nell’Asia orientale, e in modo parziale nel resto dell’Asia e del Sud America. Non si potrà osservare invece in Europa e Africa, come indicato dalla mappa:

Un monito sulla nostra prospettiva

Il Selenelion del 2026 non è solo un evento raro; è un monito poetico sulla nostra posizione nel cosmo. Ci ricorda che la nostra visione del mondo è costantemente mediata dall’aria che respiriamo e che, talvolta, per vedere la verità delle cose, dobbiamo accettare che i nostri sensi vengano ingannati dalla luce. In quei pochi minuti di allineamento impossibile, saremo testimoni di un’armonia universale che ci invita a guardare oltre l’orizzonte, verso l’infinito che ci circonda.