Donna precipita in un pozzo a Roma: salvata dai Vigili del Fuoco

Dalle ore 14:40, i Vigili del Fuoco sono intervenuti al Parco della Pace, in via di Monte Stallonara, a Roma, per il soccorso a una donna precipitata in un pozzo. La persona è stata recuperata dal team SAF (Speleo Alpino Fluviale) e successivamente affidata ai sanitari per il trasporto in ospedale. L’intervento si è concluso alle 15:30. Sul posto anche la Polizia, che ha avviato accertamenti. Dalle prime informazioni sembrerebbe che la donna fosse nel parco con i suoi figli. Secondo quanto reso noto dai Vigili del Fuoco, il pozzo non era segnalato e la donna si è fermata a circa 15 metri di profondità agganciandosi ad una trave che si trovava all’interno.