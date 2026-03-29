Droni misteriosi precipitati nel sud-est della Finlandia: indagine sulle origini e prime ipotesi

Nella notte, due droni sono precipitati nel sud-est della Finlandia, suscitando preoccupazione tra le autorità locali e nazionali. Secondo quanto riportato dall’emittente pubblica Yle, uno dei velivoli senza pilota è caduto a nord della città di Kouvola, mentre il secondo è precipitato a est dello stesso centro urbano, nella regione del Kymenlaakso, situata a nord-est della capitale Helsinki. Le autorità hanno confermato che non si registrano feriti né danni a infrastrutture o abitazioni, un elemento che ha evitato conseguenze più gravi. Tuttavia, la presenza di oggetti non identificati nello spazio aereo nazionale ha immediatamente attivato i protocolli di sicurezza e sorveglianza.

Intervento delle forze armate e identificazione

Il Ministero della Difesa finlandese ha reso noto che diversi oggetti sono stati individuati mentre sorvolavano lo spazio aereo del Paese a bassa quota, una circostanza che ha destato particolare allarme. In risposta, sono stati inviati aerei da combattimento per intercettare e identificare i velivoli. Nonostante l’intervento rapido, i caccia non hanno abbattuto i droni per evitare il rischio di danni collaterali a terra, soprattutto in aree potenzialmente abitate. Successivamente, secondo quanto riferito da Yle, l’aeronautica militare è riuscita a identificare gli oggetti come droni di origine ucraina. Questo dettaglio ha immediatamente aperto interrogativi sulla natura della missione dei velivoli e sulle eventuali implicazioni geopolitiche dell’episodio.

Reazioni politiche e apertura dell’indagine

Il primo ministro finlandese Petteri Orpo ha commentato l’accaduto definendolo un episodio “grave” e sottolineando che, secondo le prime valutazioni, i droni sarebbero “probabilmente” di provenienza ucraina. Orpo ha evidenziato la necessità di chiarire ogni aspetto dell’incidente, annunciando l’avvio immediato di un’indagine ufficiale per determinare responsabilità, finalità e possibili rischi per la sicurezza nazionale. L’evento si inserisce in un contesto internazionale già complesso, in cui la sicurezza dello spazio aereo europeo è diventata una priorità crescente. Le autorità finlandesi stanno ora lavorando per raccogliere prove e dati tecnici utili.