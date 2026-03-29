Guerra Iran, Teheran alza i toni: “i soldati Usa diventeranno cibo per gli squali”

L’esercito iraniano ha lanciato oggi un duro avvertimento agli Stati Uniti, sottolineando che qualsiasi tentativo di invasione terrestre del Paese mediorientale sarebbe destinato a provocare “conseguenze catastrofiche”. La notizia è stata riportata dall’emittente iraniana Press TV, che cita il portavoce del comando militare, Ebrahim Zolfaqari. Secondo quanto dichiarato, le truppe americane verrebbero respinte con forza e subirebbero perdite pesantissime. Le parole utilizzate dal portavoce sono particolarmente dure e simboliche, arrivando a descrivere i soldati statunitensi come “ottimo cibo per gli squali del Golfo”. Una retorica che evidenzia l’elevato livello di tensione tra i due Paesi e che si inserisce in un contesto geopolitico già estremamente delicato.

“Contiamo i minuti”: la posizione dell’esercito iraniano

Nel suo intervento, Zolfaqari ha dichiarato che l’esercito iraniano starebbe “contando i minuti” in attesa di un eventuale attacco via terra da parte degli Stati Uniti, sottolineando la piena preparazione delle forze armate del Paese. Secondo il portavoce, le truppe iraniane sarebbero pronte a “annichilire” qualsiasi contingente militare americano che tentasse un’invasione. Questo tipo di dichiarazioni suggerisce non solo una strategia difensiva, ma anche una volontà di dimostrare forza e deterrenza. L’Iran, infatti, da anni sviluppa capacità militari e strategie asimmetriche proprio per contrastare eventuali operazioni occidentali nella regione. Le parole di Zolfaqari sembrano quindi rivolte sia a Washington che alla comunità internazionale, come segnale di fermezza e determinazione.

Le accuse a Donald Trump e le tensioni nel Golfo

Il portavoce iraniano ha inoltre puntato il dito contro il presidente americano Donald Trump, accusandolo di aver più volte minacciato l’Iran parlando apertamente di operazioni di terra e dell’occupazione di alcune isole strategiche nel Golfo Persico. Secondo Zolfaqari, tali ambizioni rappresentano “un sogno irrealizzabile”, destinato a infrangersi contro la resistenza iraniana. Le dichiarazioni si inseriscono in una lunga serie di tensioni tra Teheran e Washington, caratterizzate da sanzioni economiche, scontri indiretti e retorica aggressiva. Il Golfo Persico resta uno dei punti più sensibili a livello geopolitico, sia per la sua importanza strategica che per la presenza di importanti rotte energetiche.

Una sfida diretta e il messaggio finale

Nel concludere il suo intervento, Zolfaqari ha ribadito che le forze iraniane attendono da tempo un’eventuale mossa militare statunitense, considerandola un’opportunità per dimostrare la propria superiorità difensiva. Secondo il portavoce, qualsiasi aggressione o tentativo di occupazione si tradurrebbe in una “vergognosa prigionia, smembramento e scomparsa degli aggressori”. Le dichiarazioni rappresentano un’ulteriore escalation verbale tra i due Paesi e contribuiscono ad alimentare un clima di tensione internazionale che continua a destare preoccupazione tra gli osservatori e gli analisti geopolitici.