Eccezionale ritrovamento di un pesce liocorno raro nello Stretto di Messina

Il professore Gioele Capillo e il dott. Claudio Gervasi del Dipartimento ChiBioFarAm, componenti del team di Ricerca LabStREAM (Laboratorio per lo Studio, la Ricerca e l’Esplorazione dell’Ambiente Marino), coordinato dalla prof.ssa Nunziacarla Spanò, a seguito di segnalazione da parte di pescatori sportivi, hanno effettuato l’eccezionale ritrovamento di un esemplare di pesce liocorno, Lophotus lacepede (Giorna, 1809) considerato rarissimo, lungo il litorale tirrenico messinese (zona lido spiagge d’oro) in data 04/03/2026. E’ quanto comunica l’Università degli Studi di Messina.

L’esemplare, spiaggiato in condizioni perfette, è stato trasportato presso il laboratorio di Biologia Marina “Emilio De Domenico” per le analisi meristiche, morfometriche, e trofiche, e per il prelievo dei campioni destinati agli studi molecolari e genetici sulla specie. Il team di ricerca composto, oltre che dai suddetti, dai proff. Serena Savoca, Marco Albano (Dipartimento di Scienze Veterinarie), Alessio Alesci, e dai dottori Claudio D’Iglio e Sergio Famulari, e dai dottorandi dei Corsi di Dottorato in Biologia Applicata e Medicina Sperimentale (UniME), in Sustainable Development and Climate change (IUSS Pavia), in Polar Sciences (Università Ca’ Foscari Venezia), in Marine sciences, Technology and Management (Università Milano-Bicocca), e in Biodiversity (Università degli studi di Palermo), da anni studia la diversità animale marina con particolare interesse per le specie ittiche.

La specie Lophotus lacepede

La specie Lophotus lacepede (Giorna, 1809), appartiene all’ordine di pesci ossei Lampriformes, con caratteristiche peculiari ed insolite che rispecchiano adattamenti alla vita in ambienti estremi, come le grandi profondità dell’ambiente marino. Il suo ritrovamento risulta di fondamentale importanza per la comprensione dell’evoluzione, della distribuzione e del comportamento di una specie rara e pertanto poco studiata. Il ritrovamento conferma ancora una volta l’importanza biologica dell’area dello stretto di Messina e zone viciniori, come hotspot per lo studio delle specie ittiche di profondità; caratteristica che nel 1800 ha reso famoso lo Stretto e la Sua Università come il “Paradiso degli Zoologi”.

Il team di ricerca che sta conducendo le analisi, non è nuovo a studi sulle specie appartenenti all’ordine dei Lampriformes e ha già evidenziato l’importanza degli studi riguardanti questo particolarissimo raggruppamento di pesci ossei. In questo contesto, qualsiasi segnalazione, anche proveniente da comuni cittadini, se messa a disposizione di chi da anni studia questi organismi può assumere un’importanza cruciale per approfondire gli studi in merito e si invita pertanto la cittadinanza dell’area dello Stretto di Messina a far pervenire ai ricercatori dell’Università di Messina eventuali nuovi contributi.