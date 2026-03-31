Emergenza biodiversità in Gran Bretagna: abbiamo solo 20 anni per evitare l’effetto domino delle estinzioni

Il futuro della natura britannica si gioca in una finestra temporale brevissima, i prossimi due decenni rappresentano infatti l’ultima opportunità concreta per mitigare una crisi biologica che minaccia di diventare irreversibile. Secondo una ricerca coordinata da Rob Cooke e pubblicata su Nature Communications, la Gran Bretagna si trova di fronte a un bivio epocale: continuare lungo un sentiero di sfruttamento intensivo del suolo o intraprendere una riforma radicale che privilegi la sostenibilità e il ripristino degli ecosistemi. Lo studio, basato su modelli computazionali avanzati che hanno analizzato oltre 1.200 specie tra piante, uccelli e farfalle, sottolinea come la combinazione tra cambiamenti climatici e trasformazioni nell’uso del territorio stia creando un “debito di estinzione” che peserà sulle generazioni future.

Il bivio dei prossimi vent’anni e il peso delle scelte attuali

La ricerca evidenzia che le azioni intraprese nei prossimi vent’anni saranno fondamentali per limitare le perdite più gravi della biodiversità in Gran Bretagna. Gli scienziati hanno esplorato diversi scenari, da quelli più ottimistici a quelli catastrofici, concludendo che il rischio di estinzione per le specie native è destinato ad aumentare in ogni caso, ma l’entità di questa perdita dipende interamente dalle nostre scelte politiche ed economiche immediate. Non si tratta solo di una questione di riscaldamento globale, ma di come decidiamo di gestire lo spazio fisico: l’espansione urbana incontrollata, l’indebolimento delle normative ambientali e l’intensificazione agricola sono i catalizzatori che potrebbero accelerare il declino biologico fino a tre volte rispetto ai tassi storici.

Lo scenario peggiore: verso una desertificazione biologica

Nel caso in cui le emissioni di gas serra dovessero continuare a salire senza sosta e la società britannica dovesse optare per un modello di sviluppo basato su combustibili fossili e agricoltura iper-intensiva, le proiezioni per il 2070 sono drammatiche. In questo contesto, lo studio prevede che 196 specie di piante (circa il 20% della flora analizzata), 31 specie di uccelli (14%) e 7 specie di farfalle (12%) sarebbero destinate a scomparire dal territorio britannico. Per le piante e gli uccelli, queste cifre rappresentano un impatto tre volte superiore a tutte le estinzioni registrate dal 1900 a oggi, segnando una rottura definitiva con l’equilibrio ecologico che ha caratterizzato la regione per secoli.

La speranza nella sostenibilità: salvare il trenta per cento della flora

Esiste tuttavia un percorso alternativo, descritto come lo scenario della sostenibilità, che combina basse emissioni con una gestione del territorio più consapevole. Attraverso l’aumento dei boschi misti e una significativa riduzione dei pascoli intensivi a favore di pratiche agricole rigenerative, sarebbe possibile “curvare” la linea del declino. Questo approccio permetterebbe di ridurre le perdite previste del 32% per le piante, del 20% per gli uccelli e del 14% per le farfalle rispetto allo scenario più pessimistico. Sebbene non sia possibile azzerare completamente il rischio di estinzione a causa dei cambiamenti già innescati, questo modello offrirebbe una resilienza molto maggiore agli ecosistemi, permettendo alla natura di adattarsi gradualmente alle nuove condizioni climatiche.

Debito di estinzione e nuovi bioclimi: una geografia in mutamento

Uno dei concetti più innovativi introdotti dallo studio è quello del debito di estinzione: molte specie sono già “condannate” a sparire a causa delle alterazioni passate del territorio, ma l’impatto visibile di questo fenomeno si manifesterà pienamente solo nei decenni a venire. Inoltre, la Gran Bretagna vedrà la scomparsa dei bioclimi attuali e l’emergere di nuove configurazioni ambientali mai osservate prima, definite bioclimi “novelli”. Queste trasformazioni comporteranno una riorganizzazione profonda delle comunità biologiche, con specie che cercheranno di spostarsi verso nord o verso quote più elevate, trovando però spesso la strada sbarrata da paesaggi antropizzati e frammentati che ne impediscono la naturale migrazione.

Un appello alla riforma agraria e alla protezione degli habitat

La conclusione dei ricercatori è netta: la protezione della biodiversità richiede una riforma fondamentale dell’uso del suolo che vada oltre la semplice conservazione di piccole aree protette. Il governo e i decisori politici devono agire ora per incentivare il rimboschimento misto e ridurre la dipendenza dai pascoli intensivi, trasformando il territorio in una rete interconnessa capace di ospitare la vita selvatica. Solo agendo con decisione entro i prossimi vent’anni sarà possibile evitare gli effetti più devastanti dei cambiamenti ambientali, garantendo che le generazioni future possano ancora godere della ricchezza naturale che definisce l’identità ecologica della Gran Bretagna.