Emergenza biodiversità sulle Alpi: si trasformano cinque volte più velocemente delle foreste

Il fenomeno del riscaldamento globale non sta influenzando il pianeta in modo uniforme e la risposta della natura varia drasticamente a seconda dell’habitat di riferimento. Una ricerca internazionale di vasta scala, intitolata Contrasting thermophilization among forests, grasslands and alpine summits e pubblicata oggi sulla rivista Nature, ha gettato nuova luce su un processo critico noto come termofilizzazione. Questo termine descrive lo spostamento direzionale nelle comunità biologiche, dove le specie che amano il calore tendono a prosperare a scapito di quelle adattate al freddo, le quali invece declinano o scompaiono. Analizzando i dati di oltre sessant’anni provenienti da 6.067 appezzamenti di vegetazione monitorati in foreste, praterie e vette alpine in tutta Europa, il team di ricerca guidato da Kai Yue ha dimostrato che la velocità di questa trasformazione non è uguale per tutti.

La vulnerabilità estrema degli ecosistemi d’alta quota

Il dato più sorprendente e preoccupante emerso dallo studio riguarda la velocità con cui le comunità vegetali sulle vette alpine stanno cambiando. Secondo i ricercatori, la vegetazione delle sommità montuose sta vivendo un processo di termofilizzazione fino a cinque volte più intenso rispetto a quello osservato nelle foreste o nelle praterie. Questo ritmo accelerato è guidato principalmente da un drammatico declino delle specie adattate al freddo, che non riescono a resistere all’innalzamento delle temperature e alla contrazione del loro habitat naturale. A differenza di altri contesti, la conformazione topografica delle montagne crea gradienti termici molto stretti, dove anche un piccolo spostamento verso l’alto può comportare cambiamenti radicali nella composizione delle specie. Inoltre, la mancanza di barriere protettive naturali espone queste piante direttamente alle variazioni del macroclima, rendendole le “sentinelle” più fragili del cambiamento in atto.

Il ruolo protettivo delle foreste e l’illusione del buffering

Nelle foreste temperate europee, il processo di termofilizzazione appare superficialmente più lento e meno marcato. Questo fenomeno è attribuito principalmente alla struttura della volta forestale, che agisce come un vero e proprio scudo termico. Le chiome degli alberi creano microclimi più freschi e stabili rispetto all’aria aperta, attutendo l’impatto diretto del riscaldamento globale sulla vegetazione del sottobosco. Tuttavia, questa protezione ha un costo nascosto che i ricercatori definiscono debito climatico. Sebbene la temperatura del sottobosco cambi più lentamente, la composizione della comunità vegetale fatica a tenere il passo con il riscaldamento dell’atmosfera circostante. Il risultato è un accumulo di specie che vivono in condizioni termiche ormai subottimali, creando un ritardo adattivo che potrebbe sfociare in improvvisi e drastici collassi dell’ecosistema qualora la soglia di tolleranza venisse superata.

Le praterie e la rapida avanzata delle specie amanti del calore

Le praterie europee mostrano una traiettoria evolutiva differente sia dalle vette che dalle foreste. In questi ecosistemi, la termofilizzazione non è causata tanto dalla perdita di piante amanti del freddo, quanto piuttosto da una massiccia invasione di specie termofile, ovvero quelle che prediligono temperature più elevate. Le comunità vegetali delle praterie sembrano tracciare il riscaldamento globale in modo più stretto e rapido rispetto agli altri habitat analizzati. Questa reattività è favorita da cicli vitali generalmente più brevi e da un tasso di ricambio delle specie più elevato, che permette alle piante “calde” di colonizzare velocemente nuovi spazi non appena le condizioni ambientali diventano favorevoli. Di conseguenza, il debito climatico nelle praterie è risultato essere il più basso tra i tre ecosistemi studiati, suggerendo una maggiore capacità di queste comunità di riorganizzarsi in tempo reale rispetto alle variazioni meteorologiche.

L’accumulo di un debito climatico rappresenta una delle sfide più insidiose per la conservazione della biodiversità nel prossimo futuro. Quando la risposta biologica delle comunità vegetali rimane indietro rispetto al ritmo del riscaldamento, si creano dei disallineamenti ecologici che possono compromettere l’instabilità funzionale dell’intero sistema. Lo studio evidenzia come il debito climatico sia strettamente correlato all’entità del cambiamento della temperatura locale: più il clima cambia velocemente, più le piante faticano a adattarsi, aumentando il rischio di estirpazioni locali. La ricerca sottolinea l’urgenza di sviluppare strategie di gestione differenziate, come la migrazione assistita per le specie forestali o la protezione rigorosa dei rifugi freddi per le piante alpine, al fine di mitigare le perdite e rafforzare la resilienza degli ecosistemi europei di fronte a un riscaldamento globale che non accenna a fermarsi.