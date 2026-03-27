ENEA confermata nel governing board di SNETP per il nucleare sostenibile europeo

ENEA è stata confermata nel governing board di SNETP (Sustainable Nuclear Energy Technology Platform) la piattaforma internazionale di ricerca, sviluppo e innovazione del nucleare sostenibile, riconosciuta dalla Commissione europea come European Technology and Innovation Platform (ETIP). La conferma è avvenuta nell’ambito dello SNETP Forum 2026, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicato all’innovazione nel settore nucleare civile, in programma fino al 27 marzo a Madrid. Oltre al ruolo di primo piano nella governance della piattaforma che definisce le strategie di ricerca e innovazione del settore, ENEA è membro della segreteria tecnica e del comitato organizzatore del Forum. In questa edizione, inoltre, ENEA presiederà la sessione Waste Management and Decommissioning, in programma il 27 marzo, che affronterà il tema della gestione dei rifiuti radioattivi, con focus su tecnologie avanzate di smantellamento, robotica, remote handling, riduzione dei volumi di scarto, soluzioni per lo stoccaggio a lungo termine e collaborazione con reti scientifiche internazionali.

Evento annuale della piattaforma, il Forum sarà dedicato a fare il punto sui progressi scientifici e tecnologici nel settore, a definire le priorità di R&S&I per l’Unione europea e a promuovere il trasferimento di conoscenze tra i suoi membri. “La conferma nel governing board dello SNETP rappresenta per ENEA un passo naturale nel percorso di partecipazione attiva a uno dei principali tavoli europei in cui si costruiscono le agende di ricerca e innovazione del settore nucleare”, commenta Alessandro Dodaro, Direttore del Dipartimento Nucleare di ENEA. “In un momento in cui l’Europa sta ridefinendo la propria strategia energetica – aggiunge – è fondamentale che le attività di ricerca nazionali contribuiscano direttamente alla definizione delle priorità comuni di R&I e il Forum di Madrid rappresenta un’occasione concreta per farlo”.

Fondata nel 2007, la piattaforma riunisce oltre 130 organizzazioni di 25 Paesi tra centri di ricerca, università, industrie, operatori di impianti nucleari, PMI e organismi tecnici e di sicurezza. Dal 2019, SNETP opera come associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, con l’obiettivo di promuovere la cooperazione europea nelle attività di R&S&I nel campo del nucleare civile. “Mi auguro che questo Forum favorisca un dialogo concreto e aperto all’interno della comunità nucleare europea e che le sessioni tecniche – in particolare quella sul decommissioning e sulla gestione dei rifiuti, spesso percepiti come una sfida – diventino un’occasione per valorizzare le competenze esistenti e individuare nuove strade di collaborazione”, sottolinea il ricercatore ENEA Giuseppe A. Marzo, membro della Segreteria SNETP e co-moderatore della sessione Waste Management and Decommissioning.

L’edizione di quest’anno, intitolata Advanced Nuclear Technologies and Innovation for a Clean, Affordable and Sovereign European Energy Future, sarà dedicata ai principali pilastri dell’innovazione nucleare europea, tra cui: il ruolo dell’energia nucleare nei sistemi energetici del continente e le condizioni per l’esercizio a lungo termine (LTO) degli impianti esistenti; lo sviluppo di Small e Advanced Modular Reactor (SMR e AMR) e l’accelerazione delle procedure autorizzative; le applicazioni non elettriche del nucleare, quali la produzione di idrogeno, calore industriale, decarbonizzazione dei settori energivori; le nuove tecnologie per la sicurezza, i combustibili e i materiali avanzati; la digitalizzazione e intelligenza artificiale applicate alla gestione degli impianti. SNETP articola la propria attività attraverso tre pilastri principali: NUGENIA (reattori di generazione II e III), ESNII (sistemi avanzati e di IV generazione) e NC2I (applicazioni non elettriche del calore nucleare).