Energia, il piano d’emergenza dell’Ue: dalla flessibilità sugli aiuti di Stato alla revisione dell’Ets, le misure attese

Nella lettera ai leader sulla competitività e il dossier energia, il Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha fatto il punto sulle misure d’emergenza previste da Bruxelles in questi giorni. Nel testo, von der Leyen ha ricordato la messa in campo del “più grande rilascio di scorte strategiche di petrolio mai effettuato, coordinato dall’Agenzia internazionale per l’energia” e un “coordinamento multinazionale per prepararsi al ripristino della libertà di navigazione nella regione. A questo proposito – ha ricordato – la Francia, insieme ad altri Stati membri e partner, ha avviato lavori per valutare la possibilità di scortare le navi quando le condizioni di sicurezza lo consentiranno”. L’Ue ha inoltre incoraggiato “un aumento della produzione energetica nei Paesi in grado di sostituire le capacità interrotte e invitare a evitare qualsiasi restrizione alle esportazioni” e si è impegnata a “monitorare attentamente gli impatti sui fertilizzanti, che rappresentano una preoccupazione fondamentale per gli agricoltori e per la sicurezza alimentare globale”, ha spiegato von der Leyen.

“Nel valutare possibili ulteriori misure per alleviare l’impatto immediato sui consumatori e sulle imprese, dovremmo tenere conto delle lezioni del passato. Una lezione fondamentale della crisi del 2022-2023 è stata che molte di queste misure erano generiche e non mirate, il che ha portato a inefficienze e a costi fiscali molto elevati. In questo contesto, è importante che eventuali misure a breve termine non ritardino la decarbonizzazione del sistema energetico, non aumentino la domanda di petrolio e gas, siano temporanee e mirate e riducano al minimo i costi fiscali”, ha sottolinea il Presidente della Commissione.

Von der Leyen: “pronta flessibilità su aiuti di Stato contro il caro prezzi”

“I Paesi Ue possono concedere un’immediata riduzione del prezzo dell’elettricità alle industrie ad alta intensità energetica più colpite attraverso il quadro vigente in materia di aiuti di Stato. La Commissione rafforzerà ulteriormente questi meccanismi e li renderà più flessibili, consentendo ai Paesi membri di fornire un sostegno ancora più immediato dove è più necessario“, ha annunciato Ursula von der Leyen nella lettera ai leader Ue in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo.

“Attualmente, la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione europea è garantita. Tuttavia, l’aumento dei prezzi dei combustibili fossili sta già pesando sulla nostra economia. Dall’inizio del conflitto, l’Europa ha già speso 6 miliardi di euro in più per le importazioni di combustibili fossili: un promemoria diretto del prezzo che paghiamo per la nostra dipendenza. Un’interruzione prolungata delle forniture di petrolio e gas dalla regione del Golfo potrebbe avere un impatto significativo sulla nostra economia”, scrive von der Leyen.

Von der Leyen ai leader Ue: “interventi per ridurre tasse sull’elettricità”

“Per quanto riguarda le imposte e i prelievi, c’è un chiaro margine di manovra anche attraverso la legislazione per ridurre la tassazione dell’elettricità, eliminare determinati prelievi non energetici dalle bollette elettriche e garantire che l’elettricità sia tassata in modo più favorevole rispetto ai combustibili fossili”, scrive il Presidente della Commissione europea. “In molti casi, l’elettricità è tassata in modo molto più pesante – fino a quindici volte – rispetto al gas. Ciò pone un onere sproporzionato sulle imprese, in particolare sulle industrie ad alto consumo energetico che stanno compiendo la transizione verso l’elettrificazione e la decarbonizzazione”, sottolinea.

“Acceleriamo la revisione dell’Ets, svolta green più realistica”

“Stiamo accelerando il lavoro sulla prossima revisione dell’Ets, in particolare per definire una traiettoria di decarbonizzazione più realistica oltre il 2030”, annuncia Ursula Von der Leyen nella lettera ai leader Ue. “La Commissione Ue adotterà a breve i benchmark dell’Ets, tenendo conto delle preoccupazioni espresse dall’industria“, evidenzia Von der Leyen, confermando che “l’Ets resta uno strumento collaudato per guidare la trasformazione industriale” e deve essere adattato “alle nuove realtà”. Bruxelles “presenterà inoltre una proposta per rafforzare la riserva di stabilità del mercato” dell’Ets “affinché possa affrontare in modo più efficace l’eccessiva volatilità dei prezzi e mantenerli sotto controllo nel breve termine”.

“Dall’introduzione nel 2005″ dell’Ets, “l’Europa ha ridotto il consumo di gas di 100 miliardi di metri cubi, contribuendo a proteggere i consumatori dai prezzi elevati del gas”, sottolinea Von der Leyen, ricordando che il sistema di scambio delle emissioni di CO 2 “è basato sul mercato, tecnologicamente neutrale e garantisce certezza per gli investimenti a lungo termine, premiando al tempo stesso chi si muove per primo”. “Sulla base di questo sistema, le aziende in tutta Europa hanno preso decisioni di investimento per i prossimi decenni. Ora dobbiamo assicurarci che sia adattato anche alle nuove realtà”, osserva.

“È inoltre chiaro che dobbiamo accelerare il sostegno alle industrie ad alta intensità energetica mentre si modernizzano e decarbonizzano. In vista della creazione della Industrial Decarbonization Bank, la Commissione Ue lavorerà a uno strumento ponte rapido, finanziato tramite quote Ets, con un’attenzione particolare ai Paesi a reddito più basso”, aggiunge.

“Valuteremo l’impatto dei price cap nazionali di emergenza sul gas”

“Sovvenzionare o fissare un tetto massimo al prezzo della produzione a gas e ridistribuire i ricavi inframarginali è un altro strumento che alcuni Stati membri hanno utilizzato, ad esempio durante la crisi energetica del 2022: la Commissione valuterà, caso per caso, l’impatto di tali meccanismi nazionali di emergenza volti a limitare gli effetti dei prezzi elevati del gas sull’elettricità”, scrive ancora von der Leyen. “La progettazione di questi meccanismi di emergenza dovrebbe in ogni caso evitare distorsioni del mercato interno, preservare i segnali di investimento a lungo termine per l’energia pulita ed escludere un’eccessiva domanda aggiuntiva di gas”.