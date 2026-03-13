Energia, la Gran Bretagna annuncia un piano per accelerare sul nucleare

La Gran Bretagna ha annunciato un piano per accelerare lo sviluppo dell’energia nucleare, con l’obiettivo di centrare i target sul net zero e sulla sicurezza energetica, in un contesto di forte dipendenza del Paese dal gas naturale. Londra ha rilanciato il dossier nucleare dall’inizio della guerra in Ucraina, in nome della sicurezza energetica e davanti a un parco di centrali ormai invecchiato. Lo scoppio del conflitto in Medio Oriente alla fine del mese scorso ha poi spinto al rialzo i prezzi di petrolio e gas, dando nuovo slancio all’iniziativa del governo per ampliare il ricorso al nucleare. “Come dimostra l’attuale conflitto in Medio Oriente, dobbiamo fare di più e più in fretta per costruire l’Energia pulita di cui abbiamo bisogno per sganciarci dai mercati volatili dei combustibili fossili”, ha affermato in una nota il ministro dell’Energia, Ed Miliband.

Le riforme, che dovrebbero essere completate entro la fine del 2027, puntano a semplificare il quadro normativo, compresa la revisione di alcune valutazioni ambientali. Una task force indipendente sul nucleare ha rilevato che l’attuale regolazione del settore è “eccessivamente complessa” e “burocratica”. “Il cuore del piano è il passaggio a una regolazione più intelligente: proporzionata, focalizzata sui rischi reali, basata sulle evidenze e progettata per proteggere in modo efficace la natura e la biodiversità”, ha spiegato il governo laburista in una nota.