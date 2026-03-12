Energia, le raffinerie “Teapot” cinesi fanno leva sui prezzi del carburante per mantenere la produzione

Le raffinerie indipendenti più piccole della Cina, le cosiddette “teapot”, stanno mantenendo la produzione per trarre profitto dall’impennata dei prezzi interni del carburante, ma potrebbero essere costrette a ridurre le lavorazioni a partire da fine aprile, poiché le materie prime a basso costo provenienti dalle scorte si stanno esaurendo e i prezzi delle nuove consegne stanno aumentando a causa dell’aumento causato dalla guerra. È quanto hanno affermato fonti del settore e del commercio. Gli impianti nella provincia di Shandong, il fulcro cinese per le raffinerie più piccole, che rappresentano circa un quarto della produzione nazionale, stanno mantenendo stabili i ritmi di produzione per massimizzare le vendite di carburante a prezzi più alti del 20-30% da quando Israele e Stati Uniti hanno attaccato l’Iran, il 28 febbraio scorso.

“Le lavorazioni sono stabili, ci stiamo concentrando sull’aumento dei prezzi del carburante raffinato e sulla massimizzazione delle vendite a prezzi più alti, con l’obiettivo di realizzare profitti a marzo per tutto il 2026”, ha affermato un funzionario di una “teapot”. Molte raffinerie in Asia hanno ridotto le lavorazioni per preservare le materie prime. Le aziende del settore stanno capitalizzando sui prezzi fortemente scontati del greggio iraniano e russo acquistato prima della guerra, quando il Brent di riferimento si aggirava intorno ai 73 dollari al barile. Il Brent ora si aggira intorno ai 100 dollari, dopo che lunedì scorso ha toccato quasi i 120 dollari. “Abbiamo accumulato alcune scorte in precedenza, quindi la pressione nel breve termine non è così elevata “, ha affermato un altro dirigente di una raffineria dello Shandong.