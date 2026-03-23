Energia nucleare, 5 Paesi dell’UE strettamente legati alla tecnologia russa per i loro reattori

La dipendenza dell’Unione Europea dal nucleare russo resta una delle sfide per la sicurezza energetica del continente. In particolare, cinque Stati membri dell’UE, tra cui la Finlandia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e l’Ungheria, sono strettamente legati alla tecnologia russa per i loro reattori nucleari. Questi paesi utilizzano i reattori nucleari ad acqua pressurizzata (VVER), una tecnologia sovietica che continua a costituire una parte fondamentale della loro capacità di produzione di energia elettrica. Il vicedirettore della Direzione Generale Energia della Commissione Europea, Mechthild Wörsdörfer, ha recentemente sottolineato in audizione che, mentre l’Unione Europea sta cercando di diversificare le proprie fonti di approvvigionamento, questa dipendenza rimane una criticità, specialmente per quanto riguarda i combustibili nucleari.

Le strategie della Commissione Europea

La Commissione Europea sta lavorando per ridurre la dipendenza dal combustibile nucleare russo, ma non ha ancora fornito dettagli specifici sui tempi di presentazione della proposta legislativa che mira a porre fine alle importazioni di combustibile nucleare dalla Russia. Wörsdörfer ha rassicurato che sono in corso strategie di diversificazione, con l’obiettivo di ridurre il rischio di approvvigionamento da un unico fornitore. Tuttavia, ha anche evidenziato come la situazione resti particolarmente complessa per i paesi che operano con i VVER. Mentre la maggior parte delle aziende di servizi pubblici dell’UE può acquistare combustibile nucleare da almeno due fornitori alternativi, le opzioni sono molto più limitate per i paesi che dipendono da questa tecnologia specifica. La Commissione sta cercando di implementare soluzioni alternative per garantire la sicurezza energetica e la transizione verso fonti di approvvigionamento più stabili e diversificate.

Le prospettive per il futuro: un’Europa nucleare più autonoma?

Nonostante le sfide, le istituzioni europee stanno cercando di rispondere in modo proattivo a queste vulnerabilità. Se la Commissione riuscirà a implementare una diversificazione efficace, l’Unione Europea potrebbe ridurre significativamente la sua dipendenza dalle forniture russe, sia per il combustibile nucleare che per l’uranio arricchito. Tuttavia, la transizione non sarà semplice, e richiederà investimenti significativi in ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, oltre a un rafforzamento delle infrastrutture di approvvigionamento e distribuzione a livello continentale.

L’Europa sta affrontando una sfida cruciale per il suo futuro energetico, cercando di garantire una maggiore autonomia e sicurezza senza compromettere gli standard di sostenibilità. Se le strategie della Commissione Europea avranno successo, potrebbe aprirsi la strada a un nuovo modello di energia nucleare che non dipenda da attori esterni, in particolare dalla Russia, consolidando così la posizione dell’Unione Europea come leader a livello globale.