Enorme incendio alla stazione di Glasgow, fiamme partite da negozio di sigarette elettroniche | VIDEO

Un enorme incendio ha avvolto un edificio della stazione centrale di Glasgow, provocandone il crollo parziale. Il rogo è scoppiato in un negozio di sigarette elettroniche in Union Stree

Un enorme incendio ha avvolto un edificio della stazione centrale di Glasgow, provocandone il crollo parziale. L’incendio è scoppiato ieri pomeriggio in un negozio di sigarette elettroniche in Union Street: l’edificio vittoriano è crollato diverse ore dopo, mentre le fiamme si diffondevano. Tutti i servizi ferroviari da e per la stazione sono stati cancellati e la National Rail ha comunicato che la stazione, la più trafficata della Scozia, rimarrà chiusa fino a nuovo avviso. Non sono state segnalate vittime. Grandi folle si sono radunate ai margini delle barriere di sicurezza di Renfield Street e Gordon Street per osservare l’incendio, mentre i servizi di emergenza invitavano la gente a tenersi lontana.

Dopo una riunione a mezzanotte, Network Rail ha dichiarato: “Allo stato attuale non abbiamo individuato danni significativi alla stazione. Valuteremo la situazione in modo completo alle prime luci dell’alba“.

Il servizio antincendio e di soccorso scozzese ha dichiarato che sul posto erano presenti più di 60 vigili del fuoco e 15 veicoli. Inizialmente, sei squadre sono state inviate sul posto in Union Street intorno alle 15:45 ora locale, ma l’incendio è peggiorato nel corso della serata.

Inizialmente si era visto del fumo uscire dall’edificio accanto all’ingresso della stazione. Tuttavia, nel giro di poche ore si sono viste le fiamme, e alcuni testimoni oculari le hanno descritte sui social media come “catastrofiche“.

Il primo ministro John Swinney ha dichiarato di essere “profondamente preoccupato” per quanto accaduto e ha esortato la popolazione a seguire i consigli dei servizi di emergenza. La stazione non riaprirà questa mattina. Nessun servizio ScotRail sarà operativo da o per il livello alto e i servizi non effettueranno fermate al livello basso, ma passeranno attraverso la stazione per fermarsi ad Argyle Street e Anderson.

Mark Ilderton, direttore dei servizi ScotRail, ha dichiarato: “Siamo dispiaciuti per l’impatto che ciò avrà sui clienti e li invitiamo a verificare le opzioni di viaggio prima di mettersi in viaggio“.

L’edificio noto come Union Corner, all’incrocio tra Union Street e Gordon Street, risale al 1851. È precedente alla stazione stessa, inaugurata nel 1879. Quando è scoppiato l’incendio, la polizia ha isolato la strada tra Gordon Street e St Vincent Street. Sono state predisposte delle deviazioni. La gente è stata invitata a evitare la zona e la polizia ha consigliato ai residenti di tenere le finestre chiuse.

In una dichiarazione rilasciata alle 22:30 ora locale, un portavoce del servizio antincendio e di soccorso scozzese ha affermato: “I vigili del fuoco continuano a lavorare per spegnere un grande incendio in un edificio in Union Street, Glasgow. Nel momento più critico, sono stati mobilitati nella zona 15 mezzi antincendio e risorse specialistiche, tra cui tre veicoli ad alta portata e una squadra di soccorso in acqua. Non ci sono vittime segnalate e le squadre sono ancora sul posto“.

