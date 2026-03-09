Incendio a Glasgow, la stazione resta chiusa: pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario

La stazione ferroviaria Glasgow Central Station, la più importante della Scozia, resta chiusa al traffico ferroviario per gran parte della giornata odierna e al momento non è stata indicata una data per la riapertura. La decisione è stata presa dopo il vasto incendio scoppiato in un edificio vittoriano adiacente. Secondo quanto riportano i media britannici, decine di vigili del fuoco sono intervenuti per ore per contenere il rogo, riuscendo a metterlo sotto controllo soltanto dopo un’intera notte di lavoro. L’incendio non ha provocato vittime, come confermato questa mattina, ma ha generato una situazione di forte emergenza nel centro della città più popolosa della Scozia, con pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario e sui passeggeri.

In base alle prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampate nel primo pomeriggio di ieri, probabilmente per cause accidentali, all’interno di un negozio di sigarette elettroniche situato al piano terra di un edificio in Union Street, proprio accanto alla stazione. Il fuoco si è poi propagato rapidamente all’intera struttura, avvolgendola completamente nel corso della serata.

Una parte del tetto dell’edificio è infine crollata. La stazione, pur non essendo stata colpita direttamente dalle fiamme, è stata invasa da fumo e detriti, rendendo necessaria l’evacuazione e la chiusura dell’impianto. Le autorità locali e le compagnie ferroviarie fanno sapere che lo stop al traffico continuerà anche oggi.

La Glasgow Central Station rappresenta uno snodo fondamentale per i collegamenti ferroviari tra la Scozia centro-occidentale, il resto della Gran Bretagna e la capitale Londra.