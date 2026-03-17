Epidemia del “virus dei crocieristi” su nave nei Caraibi: oltre 150 persone colpite

Allarme sanitario in mare: il “virus dei croceristi” torna a colpire nei Caraibi. L’infettivologo Matteo Bassetti segnala un nuovo focolaio di norovirus a bordo della nave Star Princess, dove oltre 150 persone sono state colpite da sintomi gastrointestinali durante la navigazione. “Il virus dei croceristi – o meglio la diarrea del crocerista – ha colpito ancora. Il norovirus ha infettato 150 passeggeri e membri dell’equipaggio a bordo della nave da crociera Star Princess. La nave era impegnata in una crociera di 7 giorni nei Caraibi, partita il 7 marzo da Port Everglades a Fort Lauderdale, in Florida, con a bordo oltre 4.300 passeggeri e circa 1.500 membri dell’equipaggio“: è quanto ha reso noto l’infettivologo Matteo Bassetti. “Durante il viaggio, almeno 153 persone si sono ammalate, tra cui 104 passeggeri e 49 membri dell’equipaggio, con sintomi quali vomito e diarrea. L’epidemia è stata segnalata ai Centers for Disease Control and Prevention (Ccd). Una volta identificati i casi, la compagnia di navigazione ha implementato misure sanitarie di emergenza, tra cui l’isolamento delle persone malate nelle loro cabine, l’intensificazione delle operazioni di sanificazione e disinfezione in tutta la nave e la raccolta di campioni di feci per le analisi. La nave è rientrata a Port Everglades il 14 marzo, dove è stata sottoposta a un’accurata pulizia prima del suo prossimo viaggio“. “Il norovirus è un virus gastrointestinale altamente contagioso che si diffonde facilmente in ambienti affollati come navi da crociera, scuole e case di cura. Le epidemie si verificano spesso quando il cibo o le superfici vengono contaminate, o attraverso il contatto tra le persone“, ha concluso Bassetti.