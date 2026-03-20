Equinozio di Primavera al gelo: l’Emilia-Romagna si sveglia sotto zero

Oggi, venerdì 20 marzo, la primavera scatta ufficialmente alle ore 15:46, ma l’alba ha raccontato una storia diversa per l’Emilia-Romagna. Nonostante l’equinozio, la regione si è svegliata divisa tra un gelo pungente in pianura e una sorprendente mitezza sulla costa. Le temperature minime hanno sfiorato lo zero in diverse località della via Emilia, complice un cielo terso e l’assenza di vento. La maglia nera del freddo va al piacentino, con Villanova sull’Arda che ha registrato -0,6°C. Seguono a ruota il parmense, con Rimale e Roccabianca a -0,5°C, e il modenese con Castelfranco Emilia a -0,3°C. Valori negativi si sono toccati anche a Carpi e nel ferrarese (Massa Fiscaglia e Mandorleto a -0,1°C).

In quota, il freddo si è fatto sentire con decisione: la stazione del Monte Cusna (RE) ha segnato il record regionale di -7,6°C, seguita dai -6,8°C del Monte Cimone. Al contrario, la Riviera ha vissuto una notte quasi primaverile, con Riccione che ha mantenuto una minima di ben +12,1°C. Questa dicotomia termica è figlia di un blocco atmosferico: una vasta alta pressione sull’Europa centro-settentrionale spinge correnti fredde nordorientali verso l’Italia. La giornata proseguirà comunque all’insegna della stabilità, pur con una lieve flessione delle temperature massime al Nord.

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