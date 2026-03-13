Eruzione del vulcano Piton de la Fournaise, la lava spacca in due una strada a La Réunion dopo aver bruciato una foresta | FOTO e VIDEO

Due colate laviche espulse dal Piton de la Fournaise, un vulcano in eruzione da un mese sull’isola francese de La Réunion, nell’Oceano Indiano, hanno interrotto la strada statale che collega il sud e l’est dell’isola, un evento senza precedenti in quasi vent’anni, come annunciato oggi dalla prefettura. La prima colata lavica ha attraversato la RN2 alle 8:00 ora locale, “per una lunghezza di 15 metri e un’altezza di 1,5 metri“, secondo un comunicato diffuso sui social media dai servizi statali di questo Dipartimento francese nell’Oceano Indiano. Una seconda colata ha interrotto la strada alle 9:27 locali. “Questo fronte lavico si trova attualmente a 670 metri dall’oceano”, ha dichiarato l’Osservatorio Vulcanologico del Piton de la Fournaise sulla sua pagina Facebook. La colata lavica che ha attraversato la strada non si verificava dal 2007. L’evento si è verificato in una zona completamente disabitata, senza rappresentare alcun pericolo per persone o cose.

Tuttavia, il fenomeno ha un impatto significativo sul traffico tra la parte orientale e quella meridionale dell’isola. Qualsiasi viaggio diretto tra i villaggi rurali di Saint-Philippe a sud e Sainte-Rose a est è impossibile. L’unico modo per raggiungere questi due villaggi, distanti 32 chilometri l’uno dall’altro, è quello di percorrere l’intero perimetro dell’isola, trasformando il tragitto abituale di trenta minuti in un viaggio di due ore e mezza.

La lava minacciava di attraversare la strada già da ieri. Per precauzione, il Prefetto di Réunion ha ordinato la chiusura, a partire dalle 15:00 di giovedì 12 marzo, del tratto della RN2, noto anche come “Strada della Lava”, situato nella zona della colata lavica. Solo pedoni e ciclisti sono autorizzati ad attraversare la barriera che blocca il traffico automobilistico.

Dopo l’annuncio di una possibile colata lavica sulla strada, molte persone, sia residenti dell’isola che turisti, hanno iniziato a recarsi nella zona interessata.

I flussi di lava del vulcano Piton de la Fournaise raggiungono la strada RN2 a La Réunion

I precedenti

Dal 1977, compreso l’evento di oggi, la lava ha attraversato l’autostrada RN2 per ben sette volte. L’eruzione del 1977 ha lasciato un segno indelebile nella storia e nella memoria collettiva dell’isola di Réunion: una colata lavica si fermò davanti ai cancelli della chiesa di Sainte-Rose, dividendosi in due rami che scorrevano a fianco dell’edificio religioso, risparmiandolo.

Da allora, la chiesa è stata ribattezzata Notre-Dame des Laves (Nostra Signora della Lava) ed è diventata una delle principali attrazioni turistiche della parte orientale dell’isola.

Il vulcano Piton de la Fournaise ha eruttato anche il 13 febbraio, per la seconda volta quest’anno.

Il vulcano Piton de la Fournaise

Il Piton de la Fournaise è un vulcano a scudo con ampi e dolci pendii formati da frequenti e fluide colate di lava basaltica, simili a quelle che si vedono alle Hawaii. Si erge a 2.625 metri sul livello del mare e copre quasi un terzo della superficie dell’isola. Il vulcano, vecchio di 500.000 anni, erutta circa una volta all’anno, riversando colate laviche lungo i pendii della sua caldera. In media erutta ogni nove mesi senza mettere in pericolo gli 860.000 abitanti dell’isola e, solo nel 2017, ha eruttato tre volte, secondo il sito web ufficiale del turismo francese. Circa 400.000 persone visitano il vulcano attivo ogni anno.

Le eruzioni sono solitamente confinate alla caldera, ma alcune colate laviche raggiungono la strada statale RN2 che collega i comuni di Saint-Philippe e Sainte-Rose a Réunion.