Escursionista americana ferita sul Monte Palmeto: intervento del Soccorso Alpino | FOTO

Nella tarda mattinata di domenica, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato attivato dalla Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani per soccorrere una escursionista di nazionalità statunitense di 71 anni, infortunatasi lungo il sentiero di Mircene, nel versante nord est di Monte Palmeto, in comune di Terrasini. L’escursionista, che faceva parte di un gruppo, nella mattinata aveva intrapreso l’escursione che dalla contrada Gazzara l’ha portata alla Portella Mircene e quindi nella zona sommitale di Monte Palmeto. In fase di discesa è scivolata procurandosi un importante trauma all’arto inferiore.

La richiesta di soccorso è stata inoltrata al NUE 112, che ha smistato la richiesta all’Emergenza Sanitaria 118, la quale ha richiesto al Soccorso Alpino la risoluzione dell’intervento quale proprio referente esclusivo per gli interventi di soccorso in montagna, ambiente impervio ed in grotta. Immediatamente sono partite due squadre di Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, che hanno raggiunto l’infortunata, ne hanno valutato le condizioni sanitarie e l’hanno immobilizzata con il supporto del personale dell’ambulanza 118 presente a valle. La donna è stata posizionata in una speciale barella del Soccorso Alpino e trasportata lungo l’impervio sentiero, sino al punto dove attendeva l’ambulanza, per il successivo trasferimento presso l’Ospedale di Partinico.