Etna, ritorna verde il bollettino di allerta per il volo dell’INGV

Etna, il bollettino di allerta per il volo era giallo per la risalita dei valori del tremore vulcanico, poi rientrati

neve etna

È ritornato al livello più basso, passando da giallo a verde, il bollettino di allerta per il volo (Vona) emesso dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania che monitora l’attività dell’Etna. Il depotenziamento è legato al tremore vulcanico, che segnala l’energia di risalita del magma nei condotti interni dell’edificio vulcanico, che, dopo alcune impennate su valori medio-alti, è rientrato su valori bassi. Le diverse fasi eruttive dell’Etna non hanno avuto alcun impatto sull’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.

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