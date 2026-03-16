Etna, ritorna verde il bollettino di allerta per il volo dell’INGV

È ritornato al livello più basso, passando da giallo a verde, il bollettino di allerta per il volo (Vona) emesso dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania che monitora l’attività dell’Etna. Il depotenziamento è legato al tremore vulcanico, che segnala l’energia di risalita del magma nei condotti interni dell’edificio vulcanico, che, dopo alcune impennate su valori medio-alti, è rientrato su valori bassi. Le diverse fasi eruttive dell’Etna non hanno avuto alcun impatto sull’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.