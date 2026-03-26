Fertilità nello Spazio: studio scientifico scopre come si comporta lo sperma sulla Luna o su Marte. Il risultato è sorprendente

Mentre l’umanità si prepara a estendere la propria presenza oltre i confini terrestri con programmi ambiziosi come Artemis della NASA o i piani di SpaceX per Marte, sorge una questione fondamentale per la sopravvivenza della specie: è possibile riprodursi in modo efficiente in assenza di gravità? Uno studio pionieristico pubblicato sulla prestigiosa rivista Communications Biology ha gettato nuova luce su questo dilemma, rivelando che la microgravità simulata altera profondamente la navigazione degli spermatozoi, la capacità di fecondazione e il successivo sviluppo embrionale nei mammiferi. La ricerca, condotta da Nicole McPherson e dai suoi colleghi presso l’Università di Adelaide, ha esaminato cellule umane, di topo e di maiale, evidenziando sfide biologiche significative che potrebbero complicare i piani per futuri insediamenti extraterrestri permanenti.

La complessa navigazione degli spermatozoi in assenza di peso

Perché avvenga la fecondazione, gli spermatozoi devono compiere un viaggio tortuoso e preciso attraverso il tratto riproduttivo femminile, un processo che sulla Terra è facilitato da segnali chimici, termici e meccanici. Utilizzando un clinostato 3D a doppio asse per simulare le condizioni di microgravità, i ricercatori hanno osservato che la capacità di orientamento degli spermatozoi viene drasticamente compromessa. In particolare, lo studio ha dimostrato che un numero significativamente inferiore di spermatozoi umani è riuscito a navigare con successo attraverso microcanali progettati per imitare la cervice. Un dato sorprendente riguarda la forza del movimento: mentre la capacità di navigazione direzionale diminuiva, i parametri cinetici e la motilità totale degli spermatozoi rimanevano sostanzialmente invariati. Questo suggerisce che il problema non sia la mancanza di energia, ma piuttosto una perdita della bussola biologica interna necessaria per raggiungere l’ovocita.

Il ruolo del progesterone come potenziale mitigatore chimico

Una delle scoperte più intriganti della ricerca riguarda l’interazione tra segnali fisici e chimici. Gli scienziati hanno testato se l’aggiunta di progesterone, un ormone secreto dal complesso cumulo-ovocita che agisce come un segnale di richiamo per lo sperma, potesse compensare l’assenza di gravità. Lo studio ha rivelato che l’introduzione di una dose elevata di progesterone, pari a 100 micromolari, è stata in grado di ripristinare parzialmente le capacità di navigazione degli spermatozoi umani ai livelli osservati in condizioni di gravità terrestre. Questa scoperta è di vitale importanza poiché suggerisce che, sebbene l’ambiente fisico dello spazio sia ostile alla riproduzione, potrebbero esistere interventi biochimici capaci di mitigare questi effetti, offrendo una possibile strada per ottimizzare gli ambienti di concepimento nelle future missioni spaziali.

Ostacoli alla fecondazione e rischi per la qualità embrionale

L’impatto della microgravità non si ferma alla fase di “incontro” tra i gameti, ma prosegue influenzando il successo della fecondazione stessa e la salute delle prime fasi della vita. Nei test condotti su modelli murini, i ricercatori hanno riscontrato una riduzione del 30% nel tasso di fecondazione degli ovociti dopo appena quattro ore di esposizione alla microgravità simulata. Nel modello suino, i risultati sono stati ancora più marcati, con una drastica diminuzione del numero di embrioni capaci di raggiungere lo stadio di blastocisti, ovvero la fase cruciale per l’impianto nell’utero. Inoltre, l’esposizione prolungata per 24 ore dopo la fecondazione ha portato a ritardi nello sviluppo e a una riduzione complessiva del numero di cellule embrionali, indicando che le prime fasi dello zigote sono estremamente vulnerabili alle alterazioni gravitazionali.

Selezione naturale e sostenibilità della vita oltre la Terra

Nonostante le criticità emerse, lo studio ha evidenziato una resilienza inaspettata in alcuni campioni. Alcuni spermatozoi sono riusciti comunque a fecondare gli ovociti, e gli embrioni risultanti in alcuni casi mostravano indicatori di un potenziale di sviluppo superiore, come un aumento delle cellule dell’epiblasto nel topo e della massa cellulare interna nel maiale. I ricercatori ipotizzano che la microgravità possa agire come una forma estrema di pressione selettiva, permettendo solo agli spermatozoi più competenti e funzionalmente superiori di raggiungere l’obiettivo. Tuttavia, resta il dubbio fondamentale se queste gravidanze possano essere portate a termine con successo in un ambiente di microgravità totale. In conclusione, lo studio sottolinea che, sebbene la vita possa teoricamente iniziare nello spazio, la strada verso una riproduzione sostenibile e sicura lontano dalla Terra richiede ancora una profonda comprensione dei meccanismi molecolari e meccanici coinvolti.