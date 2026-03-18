Festa del Papà con il maltempo, ancora pioggia e neve al Centro-Sud: i bollettini meteo della Protezione Civile

Un nucleo d’aria artica proveniente dai Balcani ha fatto ripiombare il Centro-Sud in inverno, con nevicate fino in collina e temperature in picchiata. Il maltempo non concederà tregua neanche domani, portando ancora forti precipitazioni tra Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre sui rilievi la neve continuerà a cadere copiosa. La conferma sulla continuazione del maltempo arriva anche dai consueti bollettini meteo della Protezione Civile, che ha valutato di non diramare l’allerta meteo nazionale. E’ stata emessa, però, allerta gialla per rischio idraulico/idrogeologico/temporali in 4 regioni: Puglia, Basilicata e parti di Calabria e Sicilia.

Di seguito, i dettagli dei bollettini meteo della Protezione Civile per il 19 e il 20 marzo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 19 marzo 2026

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia, Campania, Basilicata, settori ionici e meridionali della Calabria, settori tirrenici centrali e ionici nord-orientali della Sicilia, e limitatamente alla prima parte della giornata su Abruzzo meridionale e Molise, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sulla Puglia meridionale e sul settore ionico della Calabria settentrionale.

Nevicate: al di sopra dei 1000-1300 m su Abruzzo meridionale, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e rilievi del settore tirrenico centrale e nord-orientale della Sicilia, con apporti al suolo deboli, fino a puntualmente moderati sull’Appennino campano e lucano e sul versante ionico della Sila.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in generale aumento al Centro-Nord, anche sensibile specie sul Nord-Ovest; minime in diminuzione da sensibile a marcata su Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, in sensibile diminuzione su Sicilia e Calabria.

Venti: inizialmente forti con raffiche di burrasca dai quadranti settentrionali sul versante adriatico di Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, sulla Toscana e sulla Liguria, in attenuazione nella seconda parte della giornata; inizialmente da burrasca a burrasca forte sull’Appennino settentrionale e umbro-marchigiano, in attenuazione nella seconda parte della giornata; localmente forti settentrionali sui settori ionici peninsulari e sulla zona dello Stretto di Messina.

Mari: molto mossi il Mar di Sardegna, i settori ovest del Tirreno centro-meridionale, l’Adriatico, lo Ionio e lo Stretto di Sicilia; inizialmente molto mossi il Mar Ligure settore di Ponente al largo e il Tirreno settentrionale, con moto ondoso in attenuazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 20 marzo 2026

Precipitazioni: sparse, a carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, sulle zone interne della Sicilia e sui versanti ionici della Calabria centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: localmente forti settentrionali su Puglia meridionale, settori ionici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale, sulla zona dello Stretto di Messina e sulla Sicilia occidentale.

Mari: molto mosso lo Ionio; inizialmente molto mossi i settori ovest del Tirreno centro-meridionale e l’Adriatico centro-meridionale, con moto ondoso in attenuazione.

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