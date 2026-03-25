Forti piogge in Kuwait: inondazioni ad Al Qurain | VIDEO

Nei prossimi giorni, molti Paesi del Golfo, in particolare gli Emirati Arabi Uniti e l’Oman, continueranno ad essere colpiti da forti oscillazioni meteorologiche e dalla formazione di temporali “supercella” eccezionalmente intensi, che porteranno piogge molto intense, a volte grandinate, e forti venti, con un rischio concreto di inondazioni improvvise. I temporali interesseranno, anche Qatar, Bahrein, Arabia Saudita e Kuwait. Proprio il Kuwait è interessato in queste ore dal passaggio di un fronte freddo, che sta causando un’intensificazione delle precipitazioni, a tratti intense o molto intense, accompagnate da forti fulmini, tuoni, temporali e grandinate. Gli effetti si stanno già facendo sentire ad Al Qurain, dove si registrano importanti inondazioni, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Il Ministero dell’Interno del Kuwait ha annunciato la chiusura temporanea di diverse strade principali e punti di accesso chiave a causa delle forti piogge che stanno interessando alcune zone del Paese, esortando gli automobilisti a prestare attenzione e a seguire le indicazioni ufficiali sulla circolazione.