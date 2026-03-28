Frana a Silvi, sindaco: “altre case stanno per collassare”, scuole chiuse | FOTO

La frana che da settimane interessa l’area collinare di Silvi, in provincia di Teramo, si è improvvisamente aggravata, forse anche a causa del maltempo di questi giorni, provocando il crollo di un’abitazione e rendendo necessari nuovi sgomberi. Il cedimento più grave si è verificato a fine mattinata, quando una delle abitazioni già evacuate è collassata, sollevando una densa colonna di polvere. Il dissesto, che coinvolge contrada Santa Lucia lungo la strada provinciale 29/b, che si è squarciata, riguarda un fronte franoso di circa 80 metri.

Il movimento del terreno, caratterizzato da una forte componente argillosa e da una storica fragilità idrogeologica, ha provocato profonde fratture sull’asse viario e il cedimento delle fondamenta di diversi edifici. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, che hanno effettuato una prima verifica delle condizioni dei terreni sotto osservazione, riscontrando un quadro di pericolo diffuso.

Si temono ulteriori crolli

Il sindaco di Silvi, Andrea Scordella, dichiara all’Adnkronos: “l’area era già sotto stretto monitoraggio e le evacuazioni preventive hanno evitato conseguenze per le persone. Si tratta di una zona con dissesto idrogeologico storico. Il sistema di controllo ha funzionato e i proprietari erano stati mandati via in anticipo“. Attualmente risultano coinvolte quattro palazzine e circa cinque nuclei familiari.

“La provinciale 29/b – continua il primo cittadino – resta chiusa al traffico, mentre questi luoghi sono stati delimitati come “zona rossa” per il rischio di ulteriori crolli. Pensiamo che, a seguire, collasseranno altri stabili. Tecnici della Protezione Civile regionale, insieme a geologi e funzionari comunali, stanno effettuando rilievi approfonditi anche con l’ausilio di droni, per valutare l’evoluzione del fenomeno”.

Vertice in Prefettura

Nelle scorse ore, in Prefettura a Teramo si è svolto un vertice operativo per coordinare gli interventi e pianificare le azioni di messa in sicurezza. La Regione Abruzzo ha già stanziato 244mila euro per gli interventi urgenti, ma per una soluzione strutturale saranno necessari ulteriori studi e risorse. “Il borgo di Silvi alta – ricorda Scordella – simbolicamente è rappresentato dal patrono San Leone che nella tradizione “sorregge il paese” con una mano. Esso fa i conti con una fragilità del territorio che nei secoli ha già prodotto centinaia di episodi simili”.

Il sindaco chiude scuole per tre giorni

In questa situazione, in via precauzionale, il Comune ha disposto anche la sospensione delle attività didattiche per tre giorni, “al fine – dice all’Adnkronos il sindaco Andrea Scordella – di consentire verifiche più approfondite e garantire la sicurezza della popolazione”.

Marsilio: “massimo impegno della Regione”

Il fronte franoso a Silvi è al centro di un’attività di approfondimento affidata a un pool di tecnici specializzati, con il coinvolgimento anche dell’Università, incaricati di svolgere indagini geologiche e idrogeologiche utili a definire con precisione il quadro evolutivo del fenomeno e a individuare gli interventi più adeguati da attuare. “La Regione Abruzzo è in prima linea, insieme al Comune e alla Protezione Civile, per gestire al meglio la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini – ha dichiarato in una nota il Presidente della Regione, Marco Marsilio -. Mi sono tenuto costantemente in contatto con il direttore Scelli, l’assessore D’Annuntiis, e il sindaco Scordella, seguendo da vicino l’evolversi del fronte franoso. In una fase così delicata è fondamentale mettere in campo tutta l’esperienza e la capacità operativa della nostra Protezione Civile, che ancora una volta ha dimostrato efficienza, prontezza e grande professionalità”.

Il Presidente Marsilio ha inoltre assicurato il massimo impegno della Regione per reperire, anche d’intesa con il Governo, tutti i fondi e i contributi regionali e nazionali necessari ad affrontare l’emergenza e ad avviare nel più breve tempo possibile gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino delle aree colpite, non appena i tecnici forniranno un quadro chiaro del fenomeno franoso e della sua esatta perimetrazione.