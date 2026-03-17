Germania, fiducia economica in caduta libera: lo shock energetico frena la ripresa

Le aspettative economiche, misurate dal Barometro dell’istituto economico tedesco Zew, sono crollate a marzo a causa delle preoccupazioni degli esperti finanziari sul fatto che la guerra in Medio Oriente possa ritardare la prevista ripresa dell’economia tedesca. L’indice è sceso di 58,8 punti rispetto al mese precedente, attestandosi a -0,5 punti, secondo quanto riportato dal Centro per la ricerca economica europea (Zew) di Mannheim. Gli economisti si aspettavano, in media, un calo molto meno marcato, pari a 39,2 punti. “L’escalation in Medio Oriente sta causando un enorme aumento dei prezzi dell’energia e generando crescenti pressioni inflazionistiche”, ha commentato il presidente dello ZEW, Achim Wambach. Gli esperti dei mercati finanziari sono scettici sulla possibilità di una rapida conclusione del conflitto. Il barometro Zew rileva regolarmente le opinioni di analisti e investitori.

Le conseguenze della crisi dei prezzi dell’energia

Tuttavia, la valutazione della situazione attuale, che rimane molto debole, è migliorata. L’indicatore corrispondente è salito di 3,0 punti, attestandosi a -62,9 punti. Gli economisti si aspettavano un calo a -68,0 punti. La crisi dei prezzi dell’energia minaccia di ritardare significativamente la ripresa dell’economia tedesca, ha affermato Marc Schattenberg, economista di Deutsche Bank Research. “Abbiamo abbassato le nostre previsioni di crescita per il 2026 all’1%. Tuttavia, non crediamo che la ripresa dell’economia tedesca si arresterà completamente”, ha aggiunto. Tenendo conto dei massicci investimenti del governo in difesa e infrastrutture, Deutsche Bank Research mantiene le sue previsioni di crescita per il 2027 all’1,5%.