Germania, il ripensamento sul nucleare: “un errore enorme”, la guerra in Iran accentua la crisi

Le dichiarazioni del ministro dell’Energia tedesco, Katherina Riech, segnano un cambio di tono significativo nella politica energetica di Berlino. L’abbandono graduale dell’energia nucleare, portato avanti per decenni, viene ora definito apertamente un “enorme errore strategico”. Una presa di coscienza tardiva, arrivata appena una settimana dopo la dismissione definitiva delle ultime infrastrutture nucleari. Per anni la Germania ha costruito la propria identità energetica su una forte opposizione all’atomo, sostenuta da motivazioni ambientali e politiche. Tuttavia, la realtà odierna mostra come questa scelta abbia lasciato un vuoto difficile da colmare. Senza il nucleare, il Paese si trova ora esposto a forti pressioni esterne e a una crescente dipendenza da fonti energetiche meno stabili.

Il ritorno forzato al gas e i limiti delle forniture

Secondo Riech, l’unica alternativa immediata per garantire la sicurezza energetica resta il gas. Ma questa soluzione, lungi dall’essere rassicurante, presenta numerose criticità. L’Europa, infatti, dovrà affrontare nei prossimi mesi uno sforzo straordinario per riempire gli stoccaggi fino al 90% della capacità entro l’autunno. Un obiettivo che appare sempre più difficile da raggiungere. Anche fermarsi all’80% richiederà volumi di acquisto quasi record, in un mercato già estremamente competitivo. La situazione è aggravata dalla perdita di circa 9 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto proveniente dal Qatar, una riduzione che pesa in modo significativo sugli equilibri energetici europei. In questo contesto, la dipendenza dal gas non rappresenta una soluzione stabile, ma piuttosto una necessità temporanea carica di rischi.

La guerra in Iran e le nuove tensioni energetiche globali

A complicare ulteriormente il quadro si inserisce la guerra in corso in Iran, che sta generando nuove tensioni nei mercati energetici globali. Il Medio Oriente, già cruciale per le forniture di gas e petrolio, torna al centro delle preoccupazioni strategiche. Eventuali nuove interruzioni nelle rotte energetiche o un’escalation del conflitto potrebbero causare un’altra impennata dei prezzi e ridurre ulteriormente la disponibilità di risorse. Per l’Europa, già in difficoltà nel reperire gas, questo scenario rappresenta una minaccia concreta. La crisi iraniana evidenzia quanto il sistema energetico europeo sia vulnerabile agli shock geopolitici, soprattutto dopo aver rinunciato a una fonte interna e relativamente stabile come il nucleare.

Un futuro incerto tra transizione e sicurezza energetica

La situazione attuale pone l’Europa davanti a un dilemma complesso: proseguire nella transizione energetica puntando sulle rinnovabili o garantire nel breve termine la sicurezza degli approvvigionamenti. Le parole del ministro tedesco aprono un dibattito destinato a intensificarsi nei prossimi mesi, non solo in Germania ma in tutta l’Unione Europea. Il mix energetico del futuro dovrà necessariamente bilanciare sostenibilità, indipendenza e stabilità. Tuttavia, gli errori del passato e le tensioni internazionali presenti rendono questo percorso tutt’altro che semplice. In un contesto globale segnato da conflitti come quello iraniano, ogni scelta energetica assume un peso strategico ancora maggiore, trasformando l’energia in uno dei principali terreni di confronto geopolitico del nostro tempo.