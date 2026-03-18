Germania, verso una riserva strategica di gas: timori per i prezzi dopo la guerra

Il governo federale tedesco sta valutando la creazione di una riserva strategica di gas naturale per affrontare eventuali crisi di approvvigionamento. La proposta nasce in un contesto internazionale sempre più instabile, aggravato dalle tensioni legate alla guerra in corso con l’Iran, che sta influenzando i mercati energetici globali. Il ministro dell’Economia, Katherina Reiche, ha dichiarato a Berlino che è in discussione l’istituzione di una riserva “protetta e separata dal mercato”. L’obiettivo è garantire una maggiore sicurezza energetica senza generare distorsioni nei prezzi o nei meccanismi di mercato.

Modalità ancora allo studio

Secondo quanto riferito dal ministro, i dettagli operativi della misura sono ancora in fase di analisi. Il governo intende trovare un equilibrio tra la necessità di proteggere il sistema energetico nazionale e quella di mantenere sostenibile il costo dell’operazione. Una riserva separata dal mercato permetterebbe infatti di intervenire in caso di emergenza senza influenzare direttamente la domanda e l’offerta quotidiana, evitando così effetti indesiderati sui prezzi per imprese e consumatori.

Livelli di stoccaggio ancora bassi

Attualmente, i livelli di riempimento degli impianti di stoccaggio tedeschi si attestano poco sotto il 22%, una soglia considerata preoccupante in vista della stagione invernale. Il dato evidenzia le difficoltà del sistema nel ricostituire le scorte in tempi rapidi. La situazione è resa più complessa dal contesto geopolitico: il conflitto in Iran ha contribuito a un aumento significativo dei prezzi del gas sui mercati internazionali, rendendo meno conveniente per gli operatori acquistare e immagazzinare combustibile.

Il nodo degli incentivi economici

Secondo l’iniziativa degli operatori Ines, il riempimento degli stoccaggi nei prossimi mesi si prospetta particolarmente difficile. Il problema principale riguarda la mancanza di incentivi economici: con prezzi elevati e prospettive di mercato incerte, le aziende sono meno propense a investire nell’iniezione di gas nei depositi.

In questo scenario, l’intervento pubblico attraverso una riserva strategica potrebbe rappresentare una soluzione per stabilizzare il sistema, riducendo la dipendenza dalle dinamiche di mercato in un momento di forte volatilità.

Un equilibrio tra mercato e sicurezza

La sfida per il governo tedesco sarà trovare un modello efficace che garantisca sicurezza energetica senza compromettere il funzionamento del mercato. La guerra in Iran ha reso evidente quanto le crisi geopolitiche possano rapidamente ripercuotersi sull’energia, spingendo i Paesi europei a rafforzare le proprie strategie di resilienza.

La decisione finale sulla riserva strategica sarà cruciale non solo per la Germania, ma anche per l’intero equilibrio energetico europeo.