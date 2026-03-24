Giorgia Meloni vola in Algeria: visita diplomatica d’urgenza per affrontare la crisi dell’energia

In un momento di estrema delicatezza per gli equilibri geopolitici globali, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si appresta a compiere una visita istituzionale cruciale in Algeria. La missione, confermata ufficialmente per questo mercoledì, risponde alla necessità impellente di blindare l’approvvigionamento di gas per il sistema Italia. Il governo italiano si trova costretto a muoversi con rapidità per compensare il vuoto improvviso lasciato da altri fornitori storici, consolidando un asse con Algeri che era già stato avviato con successo negli ultimi anni. La presenza del capo del governo in terra nordafricana non è solo un atto formale, ma rappresenta un passaggio operativo fondamentale per garantire la continuità dei flussi energetici verso le industrie e le famiglie italiane, evitando che l’instabilità internazionale possa tradursi in una carenza strutturale di risorse.

La crisi delle esportazioni dal Qatar e l’impatto sul mercato italiano

Il contesto internazionale è stato recentemente scosso da eventi che hanno alterato profondamente le rotte del metano. La decisione di intensificare i rapporti con l’Algeria nasce direttamente dalle lunghe interruzioni nelle consegne dal Qatar, un fornitore che fino a poco tempo fa garantiva circa il 10% dei consumi italiani. Le esportazioni qatariote sono state bruscamente sospese a seguito dei gravi attacchi iraniani che hanno colpito l’area, rendendo di fatto impossibile il transito sicuro delle navi metaniere e la gestione degli impianti di liquefazione per un periodo che si preannuncia purtroppo prolungato. Il Ministro dell’Energia, Gilberto Pichetto Fratin, ha sottolineato come la vulnerabilità delle rotte marittime nel Golfo abbia reso indispensabile una ricalibrazione immediata della strategia nazionale, spingendo l’Italia a cercare solidità in partner geograficamente più vicini e collegati tramite infrastrutture stabili come i gasdotti trans-mediterranei.

L’Algeria come pilastro della diversificazione delle fonti energetiche

In questo scenario di emergenza, l’Algeria si conferma il partner più affidabile e strategico per la diversificazione delle fonti energetiche. Già principale fornitore di gas naturale per l’Italia attraverso il gasdotto Transmed, il Paese nordafricano possiede la capacità produttiva e le infrastrutture necessarie per incrementare i volumi destinati al mercato europeo. La missione di Meloni mira a formalizzare accordi che non si limitino alla semplice fornitura a breve termine, ma che guardino a una collaborazione strutturale capace di assorbire l’urto della perdita del gas qatariota. Rafforzare il legame con Algeri significa anche posizionare l’Italia come il principale snodo energetico del Mediterraneo, sfruttando la propria posizione geografica per ricevere e smistare risorse verso il resto del continente, riducendo drasticamente la dipendenza da aree attualmente soggette a conflitti e instabilità militare.

Il Piano Mattei e la visione a lungo termine per l’autonomia energetica

L’intervento in Algeria si inserisce perfettamente nella cornice del cosiddetto Piano Mattei, la visione strategica promossa dal governo Meloni per costruire un rapporto paritario e di crescita reciproca con le nazioni africane. La sicurezza energetica nazionale non può prescindere da una stabilità geopolitica nel bacino del Mediterraneo, e l’investimento politico in Algeria ne è la dimostrazione plastica. Attraverso il potenziamento dei flussi energetici e la cooperazione tecnica, l’Italia punta a diventare un hub energetico europeo, capace di gestire le crisi di offerta con resilienza e pragmatismo. Gli incontri programmati ad Algeri serviranno dunque a definire non solo i volumi di metri cubi di gas necessari per superare l’attuale fase critica, ma anche a gettare le basi per future collaborazioni nei campi delle energie rinnovabili e dell’idrogeno verde, assicurando che la transizione energetica proceda di pari passo con la sovranità economica del Paese.