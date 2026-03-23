Giornata Mondiale della Meteorologia 2026, Saulo: “osservare oggi è l’unico modo per proteggere il pianeta che verrà”

In un mondo sempre più dipendente dalla tecnologia, tendiamo a dimenticare cosa ci sia dietro quel piccolo widget sul nostro smartphone che ci dice se pioverà tra un’ora. Oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Meteorologia, il Segretario Generale della WMO (Organizzazione Meteorologica Mondiale), Celeste Saulo, ha voluto squarciare il velo di questa apparente semplicità, ricordandoci che la meteorologia è, prima di tutto, un atto di protezione collettiva. Il tema del 2026, “Observing Today, Protecting Tomorrow“, non è un semplice slogan, ma un richiamo alla responsabilità verso le generazioni future.

Più di una semplice app: un’infrastruttura invisibile

Perché questa giornata è così cruciale nel calendario delle Nazioni Unite? La risposta di Celeste Saulo è netta: “Perché oggi celebriamo la comunità della WMO e il suo ruolo nel salvare vite umane e servire la società“. Troppo spesso, infatti, diamo per scontata la precisione delle informazioni che riceviamo. “Le persone danno per scontato che si possa trovare la risposta sul meteo sui loro telefoni cellulari e televisori“, ha osservato Saulo, spiegando che dietro quella facilità d’uso si nasconde una rete internazionale unica. Ogni previsione è il risultato di milioni di osservazioni coordinate globalmente. Questa rete non si limita a suggerirci se prendere l’ombrello, ma sostiene decisioni che valgono miliardi di dollari. Dalle rotte aeree che ottimizzano il carburante alla protezione contro le inondazioni, dalla pianificazione energetica alla gestione della salute pubblica, fino agli investimenti nelle infrastrutture e alla semina dei raccolti: il sistema di osservazione della WMO è il motore silenzioso che genera allerte precoci capaci di salvare migliaia di vite ogni anno.

L’intelligenza umana nell’era dell’IA

In un’epoca di straordinari balzi tecnologici, il Segretario Generale ha lanciato un monito che suona come una lezione di umiltà scientifica: “Dobbiamo ricordare che l’Intelligenza Artificiale dipende dall’intelligenza umana“. Per questo motivo, la celebrazione di quest’anno è diventata un tributo corale alle persone che rendono possibile la scienza. Saulo ha voluto onorare la dedizione degli osservatori che operano in località remote e solitarie e dei meteorologi che, con costanza rituale, rilasciano palloni sonda due volte al giorno, ogni giorno dell’anno.

La protezione del domani passa attraverso il lavoro di idrologi che monitorano i fiumi alle prime luci dell’alba, previsori che restano svegli durante la notte e oceanografi che sfidano le onde. È un esercito di esperti – dagli ingegneri che riparano le stazioni dopo una tempesta ai tecnici satellitari che mantengono i nostri “occhi nel cielo”, fino ai climatologi e ai programmatori che elaborano i dati – che lavora all’unisono. “Siamo più di semplici previsori del tempo“, ha ribadito Saulo, “insieme, forniamo un servizio pubblico globale per il bene pubblico globale“.

Un campo di gioco da livellare

Il futuro della meteorologia nel 2026 affronta però una sfida etica: il divario tecnologico. Saulo ha insistito sulla necessità di “livellare il campo di gioco e assicurare che nessuno sia lasciato indietro“, colmando le lacune nei dati che ancora affliggono molte regioni del mondo. La chiusura del discorso è stata un appello vibrante ai giovani, definiti i veri “guardiani del futuro“. Rivolgendosi a loro, il Segretario ha chiesto innovazione, energia e competenze per affrontare le sfide climatiche. Il messaggio finale è un impegno solenne: “Quando osserviamo oggi, non prevediamo solo il tempo, proteggiamo il domani. Le persone di domani. Il pianeta di domani“.