Giovane escursionista muore precipitando per cento metri sulle Prealpi Orobie

Tragedia questa mattina sulle Prealpi Orobie, nella Bergamasca. Lungo il sentiero che porta al Rifugio Brunone, nel territorio di Valbondione, un giovane di 25 anni ha perso la vita, sembra dopo un volo di un centinaio di metri. L’allarme è scattato alle 11:15: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Bergamo, il Soccorso Alpino e l’elisoccorso del 118 di Bergamo. I soccorsi, purtroppo, si sono rivelati vani. Le operazioni sono risultate complesse a causa delle condizioni meteo e per la zona impervia.