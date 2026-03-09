GNL dirottato verso l’Asia: la guerra in Iran agita i mercati energetici globali

Il mercato globale del gas naturale liquefatto (GNL) torna sotto pressione mentre l’escalation militare in Iran, con crescenti tensioni legate alla guerra, sta alterando le rotte energetiche mondiali. Secondo quanto riportato dal giornalista di Bloomberg Stephen Stapczynski, diverse spedizioni di GNL originariamente dirette verso l’Europa sono state deviate verso l’Asia, dove i prezzi più alti e la domanda crescente stanno attirando i carichi disponibili. Dalla giornata di venerdì almeno due metaniere hanno cambiato rotta mentre attraversavano l’Atlantico, dirigendosi verso i mercati asiatici. Queste inversioni di rotta seguono altre tre deviazioni registrate nei giorni precedenti, segnale di una competizione sempre più intensa tra Europa e Asia per accaparrarsi le forniture di gas liquefatto.

L’Europa, che negli ultimi anni ha aumentato drasticamente le importazioni di GNL per sostituire parte delle forniture via gasdotto, rischia ora di trovarsi in una nuova fase di volatilità. Il quadro geopolitico è aggravato dal conflitto in Medio Oriente e dalle tensioni con Teheran, che alimentano timori sulla sicurezza delle rotte energetiche nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz, uno dei principali snodi per il commercio mondiale di energia.

La situazione

Il ruolo dell’Iran è centrale in questo scenario. Le operazioni militari e l’instabilità regionale aumentano il rischio percepito dagli operatori energetici e dalle compagnie di navigazione, con effetti immediati sulle strategie commerciali. In presenza di possibili interruzioni o rallentamenti nelle catene di approvvigionamento, i carichi di GNL vengono spesso reindirizzati verso i mercati che offrono prezzi più elevati e maggiore sicurezza contrattuale.

Per i Paesi europei, già alle prese con un equilibrio delicato tra scorte, prezzi e sicurezza energetica, il dirottamento delle navi rappresenta un segnale di quanto il mercato del gas resti estremamente sensibile alle tensioni geopolitiche. Se il conflitto dovesse intensificarsi ulteriormente, la competizione con l’Asia per il GNL potrebbe diventare ancora più serrata nei prossimi mesi, con possibili nuove ripercussioni sui prezzi dell’energia e sulle politiche energetiche del continente.