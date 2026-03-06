Guerra Iran, almeno 160 uomini della Marina Militare italiana a bordo della nave verso Cipro

La guerra in Iran sta contribuendo a creare nuove tensioni internazionali. L’escalation militare sta aumentando l’instabilità e le preoccupazioni per la sicurezza in diverse aree del mondo. Negli ultimi giorni il conflitto e le operazioni militari collegate hanno ampliato il rischio di destabilizzazione dell’area, con ripercussioni sulla sicurezza marittima, sulle rotte energetiche e sugli equilibri strategici tra Europa e Medio Oriente. Alcuni attacchi con droni iraniani sono stati registrati a Cipro, e questo ha spinto diversi Paesi a intervenire immediatamente. In questo contesto si inserisce il dispiegamento della Marina militare italiana, che invierà una nave militare nell’area con almeno 160 uomini a bordo. Il contingente raggiungerà le acque intorno a Cipro nell’ambito di un dispositivo multinazionale coordinato insieme a Spagna, Francia e Olanda, con l’obiettivo di garantire sicurezza e capacità di intervento rapido in caso di necessità.

Il numero esatto dei militari italiani potrà variare in base al tipo di unità navale che verrà impiegata. La scelta è infatti ancora tra una fregata o un cacciatorpediniere, due piattaforme con capacità operative diverse ma entrambe in grado di assicurare presenza militare e protezione nell’area. L’operazione rientra in un più ampio piano di cooperazione tra Paesi europei per monitorare la situazione e rafforzare la sicurezza dell’isola di Cipro.