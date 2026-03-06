Guerra Iran, la previsione da incubo: perché una crisi energetica potrebbe colpire l’economia mondiale

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente stanno aumentando la preoccupazione nei mercati energetici internazionali. In un’intervista al quotidiano economico britannico Financial Times, il ministro dell’Energia del Qatar, Saad al-Kaabi, ha avvertito che un’escalation del conflitto nella regione potrebbe avere conseguenze molto gravi sull’economia globale. Secondo il ministro, una guerra più ampia potrebbe interrompere la produzione e l’esportazione di energia dai paesi del Golfo, con effetti gravi sui prezzi del petrolio e del gas. In uno scenario estremo, ha affermato, il prezzo del petrolio potrebbe salire fino a 150 dollari al barile, mettendo sotto forte pressione i sistemi economici di molti paesi.

“Il Qatar prevede che tutti i produttori di energia del Golfo interromperanno le esportazioni entro poche settimane e porteranno il petrolio a 150 dollari al barile. Tutti coloro che non hanno invocato la forza maggiore ⁠prevediamo che lo faranno nei prossimi giorni, finché la situazione non si risolverà. Tutti gli esportatori della regione del Golfo dovranno invocare la forza maggiore”, dichiara Saad al-Kaabi.

Anche con la fine immediata della guerra servirebbe tempo per tornare alla normalità

Al-Kaabi ha spiegato che le infrastrutture energetiche e le catene logistiche sono estremamente complesse e sensibili alle crisi geopolitiche. Per questo motivo, anche se il conflitto dovesse terminare subito, il ritorno alla normalità non sarebbe immediato. Il Qatar, uno dei maggiori esportatori mondiali di gas naturale liquefatto, avrebbe bisogno di settimane o addirittura mesi per ripristinare completamente il normale ciclo delle consegne energetiche. Questo significa che i mercati globali potrebbero continuare a subire tensioni anche dopo la fine delle ostilità.

Il rischio di una reazione a catena tra i paesi del Golfo

Il Medio Oriente rappresenta uno dei principali poli energetici del pianeta. I paesi del Golfo esportano grandi quantità di petrolio e gas verso Europa, Asia e altre regioni del mondo. Se il conflitto dovesse intensificarsi, esiste il rischio che diversi esportatori della regione siano costretti a ridurre o sospendere la produzione per ragioni di sicurezza.

Secondo il ministro qatariota, questo potrebbe avvenire nel giro di poche settimane, creando una carenza di offerta sui mercati internazionali. Una situazione del genere farebbe inevitabilmente salire i prezzi dell’energia e aumenterebbe la volatilità nei mercati finanziari.

Perché una crisi energetica potrebbe colpire l’economia mondiale

Un forte aumento dei prezzi del petrolio e del gas avrebbe effetti a catena su molte economie. L’energia è infatti una componente fondamentale per il funzionamento dell’industria, dei trasporti e dei sistemi produttivi. Prezzi più alti significherebbero costi maggiori per imprese e famiglie, con il rischio di alimentare l’inflazione e rallentare la crescita economica. Per questo motivo, l’avvertimento di al-Kaabi è stato interpretato come un segnale chiaro: una guerra che coinvolga direttamente il cuore energetico del Medio Oriente potrebbe avere conseguenze globali, fino a mettere in difficoltà le economie di molti paesi.