Guerra in Iran e crisi del petrolio: per un analista energetico lo shock dello Stretto di Hormuz minaccia l’economia globale

La guerra in Iran ha trasformato uno scenario geopolitico già fragile in una crisi energetica globale potenzialmente senza precedenti. Il blocco dello Stretto di Hormuz – uno dei chokepoint energetici più cruciali al mondo – ha interrotto il passaggio quotidiano di circa 20 milioni di barili di petrolio, oltre a una quota significativa di gas naturale liquefatto e altre materie prime strategiche. Questo evento non è solo una conseguenza militare del conflitto, ma rappresenta una leva economica enorme nelle dinamiche tra Iran, Stati Uniti e Israele. La chiusura dello stretto, avvenuta nel contesto dell’escalation iniziata il 28 febbraio, ha immediatamente ridisegnato le aspettative dei mercati energetici globali.

Se il conflitto dovesse intensificarsi ulteriormente – con attacchi diretti alle infrastrutture petrolifere o un intervento militare terrestre – le conseguenze sui prezzi e sulla disponibilità di energia sarebbero devastanti. In questo contesto, la guerra non è più solo regionale: è diventata un catalizzatore di instabilità economica mondiale.

La “sacca d’aria” nei flussi petroliferi: un effetto ritardato ma inevitabile

Rory Johnston, analista del mercato petrolifero e fondatore di Commodity Context, ha descritto la situazione con una metafora particolarmente efficace: quella di una “sacca d’aria” che si muove lungo i normali flussi di esportazione dal Golfo. In altre parole, il petrolio che oggi manca nei mercati globali non è ancora del tutto percepito, perché le navi partite prima della chiusura dello stretto stanno ancora arrivando a destinazione. Ma dietro di loro non c’è nulla.

Questa discontinuità nei flussi si sta propagando progressivamente: ha già colpito l’Africa orientale la scorsa settimana, raggiungerà l’Asia orientale in questi giorni, l’Europa la prossima settimana e infine il Nord America entro due settimane. Questo ritardo crea un’illusione di stabilità temporanea nei prezzi, che però rischia di svanire rapidamente. Quando la “sacca d’aria” raggiungerà pienamente i principali centri di consumo, la carenza fisica di petrolio diventerà evidente e i prezzi potrebbero subire un’impennata improvvisa e violenta.

Prezzi in aumento e domanda distrutta: uno shock economico globale

Se la chiusura dello Stretto di Hormuz dovesse persistere, il mercato globale del petrolio non avrebbe alcuna capacità di compensare la perdita nel breve periodo. Nemmeno la produzione di shale oil negli Stati Uniti, notoriamente flessibile, sarebbe in grado di colmare un deficit di tale portata. Di conseguenza, i prezzi del greggio potrebbero superare i massimi storici del 2008, innescando una dinamica di “distruzione della domanda”. Questo significa che i prezzi salirebbero fino a livelli tali da costringere consumatori e imprese a ridurre drasticamente i consumi.

Nei paesi sviluppati, ciò si tradurrebbe in una riduzione del reddito disponibile e in una probabile recessione. Nei paesi in via di sviluppo, invece, la crisi assumerebbe una forma ancora più drammatica: carenze fisiche di carburante, interruzioni nella produzione elettrica e un ritorno a fonti energetiche più inquinanti come la biomassa. La guerra in Iran, dunque, rischia di amplificare le disuguaglianze globali, colpendo in modo sproporzionato le economie più vulnerabili.

Le differenze con le crisi energetiche del passato

A prima vista, si potrebbe essere tentati di paragonare questa situazione alla crisi energetica del 2022, innescata dall’invasione russa dell’Ucraina. Tuttavia, le differenze sono sostanziali. Nel 2022, il mercato era già sotto pressione a causa degli effetti della pandemia, con una domanda in rapida ripresa e un’offerta limitata. Inoltre, il temuto crollo della produzione russa non si è mai completamente materializzato. Oggi, invece, il contesto è opposto: il mercato era in surplus prima della guerra in Iran, ma la perdita improvvisa di 20 milioni di barili al giorno rappresenta uno shock di scala molto più ampia. Si tratta di un volume sette volte superiore alle stime più pessimistiche del 2022 e venti volte superiore alle perdite effettive registrate allora. Questo rende la crisi attuale non solo più grave, ma anche più difficile da gestire con gli strumenti tradizionali di politica energetica.

Le possibili soluzioni e i limiti delle alternative

Esistono alcune opzioni per mitigare l’impatto della chiusura dello Stretto di Hormuz, ma nessuna è sufficiente da sola. Alcuni flussi possono essere deviati attraverso oleodotti alternativi ma la capacità disponibile è limitata e soggetta a rischi geopolitici. Anche le riserve strategiche stanno venendo utilizzate: l’Agenzia Internazionale dell’Energia ha coordinato il più grande rilascio di sempre, pari a 400 milioni di barili. Tuttavia, questo intervento rappresenta solo una soluzione temporanea.

Inoltre, la sospensione delle sanzioni su petrolio russo e iraniano potrebbe immettere sul mercato alcune decine di milioni di barili, ma anche questo effetto è destinato a esaurirsi rapidamente. In definitiva, senza una riapertura dello stretto, il mercato globale resterà in deficit significativo, con conseguenze economiche e politiche difficili da prevedere.

Uno scenario incerto: tra diplomazia e escalation militare

Nonostante la gravità della situazione, i mercati finanziari sembrano ancora scommettere su una risoluzione rapida del conflitto. I prezzi del petrolio, pur in aumento, non riflettono ancora pienamente uno scenario di crisi prolungata. Questo suggerisce che gli investitori confidano in un intervento diplomatico, probabilmente guidato dagli Stati Uniti, per riaprire lo Stretto di Hormuz. Tuttavia, le posizioni delle parti in conflitto restano rigide: Israele punta a un indebolimento strutturale del regime iraniano, mentre Teheran rivendica la sovranità sullo stretto. In questo contesto, la guerra in Iran si configura come un punto di svolta non solo per il Medio Oriente, ma per l’intero sistema energetico globale. Se non verrà trovata una soluzione nel breve termine, il mondo potrebbe trovarsi di fronte a una crisi economica di portata storica.