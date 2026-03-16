Guerra Iran, drone contro le infrastrutture petrolifere negli Emirati: vasto incendio a Fujairah

Un attacco con drone ha colpito infrastrutture petrolifere nella zona industriale di Fujairah, sulla costa orientale degli Emirati Arabi Uniti, provocando un vasto incendio. Lo hanno riferito le autorità emiratine, spiegando che le squadre di emergenza sono al lavoro per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Secondo le prime informazioni diffuse dal governo locale, non si registrano feriti. Il sito colpito si trova sul Golfo dell’Oman, uno dei punti strategici per il transito e lo stoccaggio del petrolio della regione. Fujairah rappresenta infatti un hub energetico cruciale per gli Emirati.

La guerra in Iran

L’episodio si inserisce in un contesto regionale già estremamente teso a causa della guerra che vede coinvolto l’Iran e delle crescenti tensioni militari nel Golfo. L’attacco con drone contro queste strutture appare quindi particolarmente significativo, perché colpisce uno dei principali snodi logistici utilizzati per mantenere attive le esportazioni di petrolio nonostante le tensioni con l’Iran. La tensione nel Golfo resta altissima, con il conflitto legato all’Iran che continua a minacciare uno degli snodi più sensibili dell’economia energetica mondiale.