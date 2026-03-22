Guerra Iran, effetti catastrofici sulle esportazioni di GNL: perdite miliardarie

L’attacco iraniano al Qatar ha avuto effetti catastrofici sulle sue capacità di esportazione di gas naturale liquefatto (LNG), con una perdita pari al 17% della produzione annua, un valore stimato di circa 20 miliardi di dollari in ricavi mancati. A fare questa sconvolgente dichiarazione è stato Saad al-Kaabi, amministratore delegato della compagnia energetica statale QatarEnergy, nel corso di una conferenza stampa. Questa situazione ha messo a rischio la stabilità delle forniture energetiche a livello globale, con l’Europa e l’Asia particolarmente vulnerabili a questa crisi.

L’Iran, infatti, ha colpito due dei 14 treni di LNG del Qatar e una delle due strutture gas-to-liquids (GTL) del paese. L’infrastruttura danneggiata è cruciale per la produzione di gas e il suo ripristino richiederà anni, con l’impossibilità di esportare circa 12,8 milioni di tonnellate di LNG per i prossimi tre o cinque anni. Kaabi ha dichiarato che le perdite potrebbero destabilizzare ulteriormente il mercato del gas, con ripercussioni globali.

Conseguenze per i contratti di lungo termine

L’azione militare ha costretto QatarEnergy a dichiarare la “forza maggiore”, una misura che la esonera dai contratti di lungo termine per la fornitura di LNG verso paesi come Italia, Belgio, Corea del Sud e Cina. Questo significa che il Qatar non sarà obbligato a rispettare gli accordi preesistenti per un massimo di cinque anni, una decisione che avrà implicazioni significative per la sicurezza energetica internazionale. Le nazioni dipendenti dalle forniture qatariote si trovano ora a dover cercare fonti alternative di gas, aumentando ulteriormente la competizione per le risorse energetiche.

La fornitura di gas liquefatto, che è cruciale per molte economie moderne, è ora sotto stretto controllo. Le contrazioni nelle esportazioni del Qatar potrebbero anche influenzare i prezzi globali del gas, aggravando ulteriormente la situazione economica in Europa e in Asia, che sono tra i maggiori consumatori di LNG.

La reazione di Kaabi all’attacco non nasconde la sua incredulità. “Mai nei miei sogni più folli avrei pensato che il Qatar, e la regione, potesse essere attaccata in questo modo, specialmente da un paese musulmano fratello durante il mese sacro del Ramadan”, ha affermato il CEO di QatarEnergy. Le sue parole rispecchiano non solo lo shock per la portata dell’attacco, ma anche la delusione e il dolore.

L’attacco non solo ha avuto un impatto immediato sulle strutture energetiche del Qatar, ma ha anche suscitato preoccupazioni più ampie riguardo alla stabilità geopolitica della regione. Le tensioni tra Iran e Qatar, sebbene già presenti, sembrano essere esplose in modo imprevisto, con implicazioni che potrebbero estendersi ben oltre il settore energetico.

La speranza di un ripristino della produzione

Nonostante le difficoltà, Kaabi ha espresso una certa speranza per il futuro, affermando che la ripresa della produzione richiede prima che cessi il conflitto. La sospensione della produzione presso Pearl GTL, uno dei principali impianti del Qatar situato nella città industriale di Ras Laffan, è stata una delle prime conseguenze tangibili dell’attacco, con la conseguente interruzione di attività vitali per l’economia del paese. La ripresa del lavoro in questa area strategica dipenderà direttamente dal cessare delle ostilità, ma la situazione rimane instabile e incerta.

Il futuro del settore energetico del Qatar e la sua capacità di recupero dopo questo attacco drammatico sono questioni che richiederanno tempo per essere risolte, ma ciò che è certo è che il Qatar, un attore chiave nel mercato globale del gas, dovrà affrontare un periodo di difficile recupero.