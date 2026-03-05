Guerra Iran, esplosioni nel Golfo: forte detonazione a Dubai | VIDEO

Il conflitto in corso in Iran continua a generare tensioni in tutto il Medio Oriente, con segnalazioni di nuovi episodi militari e incidenti che coinvolgerebbero diversi Paesi dell’area del Golfo. Nelle ultime ore è stata segnalata una massiccia esplosione a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Al momento non sono noti i dettagli sull’origine della deflagrazione né eventuali danni, ma l’episodio si inserisce in un clima di crescente instabilità nella regione. Secondo fonti irachene, le difese aeree iraniane avrebbero abbattuto un jet militare statunitense nei pressi di Bassora, nel sud dell’Iraq. La notizia, tuttavia, non ha ancora ricevuto conferme ufficiali e resta quindi da verificare.

Un’altra segnalazione riguarda la base aerea americana di Ali Al-Salem, in Kuwait, dove sarebbe in corso un vasto incendio. La situazione resta estremamente difficile e molte delle informazioni diffuse nelle ultime ore non sono ancora state confermate da fonti ufficiali.