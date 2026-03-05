Guerra Iran, missili nella zona: volo Air France costretto a tornare indietro

Un volo Air France organizzato per rimpatriare i cittadini francesi dagli Emirati Arabi Uniti ha dovuto invertire la rotta a causa dei “lanci di missili nella zona”. Lo ha reso noto il ministro dei Trasporti francese, Philippe Tabarot. Questo aereo che avrebbe dovuto “andare a riprendere i nostri connazionali negli Emirati Arabi Uniti è stato costretto questa sera a tornare indietro a causa dei lanci di missili nella zona. Questa situazione testimonia l’instabilità nella regione e la complessità delle operazioni di rimpatrio”, ha dichiarato Tabarot su X.