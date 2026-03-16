Guerra Iran, frammenti di missili balistici cadono vicino alla Knesset e al Santo Sepolcro

Nel pieno della guerra in corso in Iran, frammenti di missili balistici iraniani intercettati sono caduti a Gerusalemme, colpendo alcune delle aree più sensibili e simboliche della città. Secondo quanto riportato dal Times of Israel, i detriti sono precipitati nelle vicinanze della Biblioteca Nazionale israeliana, non lontano dalla sede della Knesset, il parlamento d’Israele. L’episodio rappresenta uno dei momenti più delicati dell’attuale escalation militare, con il conflitto che continua ad allargarsi e a coinvolgere anche centri urbani densamente popolati. Un altro frammento è caduto nei pressi della Chiesa del Santo Sepolcro, uno dei luoghi più sacri per il cristianesimo, situato nella Città Vecchia. L’area, frequentata quotidianamente da pellegrini e turisti da tutto il mondo, è stata immediatamente messa in sicurezza dalle forze dell’ordine.

Le autorità israeliane hanno confermato che si trattava di resti di missili intercettati dai sistemi di difesa aerea, probabilmente neutralizzati prima di raggiungere i loro obiettivi.

Danni a Gerusalemme Est

Secondo la polizia israeliana e i servizi di emergenza, un grande frammento di missile ha colpito anche un’abitazione a Gerusalemme Est, causando danni materiali all’edificio. Al momento non risultano vittime, ma le squadre di soccorso sono intervenute rapidamente per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali feriti. L’episodio ha riacceso la preoccupazione tra i residenti.

Escalation nella guerra tra Israele e Iran

La caduta dei frammenti a Gerusalemme si inserisce in un quadro di crescente tensione tra Israele e Iran, con attacchi missilistici, operazioni militari e scambi di accuse che stanno alimentando il timore di un conflitto regionale su larga scala. Le autorità israeliane hanno ribadito l’efficacia dei sistemi di difesa antimissile, ma hanno anche sottolineato che l’intensità degli attacchi rappresenta una sfida crescente per la sicurezza del Paese. Nel frattempo, la comunità internazionale segue con preoccupazione l’evolversi della crisi, temendo un’ulteriore destabilizzazione del Medio Oriente.