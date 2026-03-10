Guerra Iran, ‘giallo’ nello Stretto di Hormuz: post social, smentite e anticipazioni

Le recenti dichiarazioni riguardo alla sicurezza nello Stretto di Hormuz hanno messo in luce nuove tensioni sulla guerra in Iran. Il portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha smentito le affermazioni del Ministro dell’energia degli Stati Uniti, che in un post su X aveva affermato che la Marina americana aveva “scortato con successo” una petroliera attraverso lo Stretto. Leavitt ha prontamente rettificato, confermando che nessuna missione di scorta era stata compiuta. La replica iraniana non si era fatta attendere.

Ali-Mohammad Naïni, portavoce dei Guardiani della Rivoluzione, ha dichiarato che “nessuna nave da guerra americana ha osato avvicinarsi” allo Stretto di Hormuz, al Golfo Persico o al Mare dell’Oman durante il conflitto in corso.

Le intenzioni dell’Iran

Oltre alle dichiarazioni politiche, emergono segnali da parte dell’intelligence statunitense, secondo cui l’Iran starebbe preparando il dispiegamento di mine marine nelle acque dello Stretto di Hormuz. Questo rischio aumenta notevolmente la possibilità di incidenti.

Le implicazioni della guerra in corso

Queste tensioni si inseriscono in un contesto più ampio di conflitto che vede le forze iraniane in opposizione agli Stati Uniti e alle forze alleate. La guerra in corso alimenta le incertezze geopolitiche, con un rischio crescente di nuove escalation che potrebbe coinvolgere direttamente le potenze internazionali. Le operazioni navali nello Stretto di Hormuz sono solo un aspetto di un conflitto che minaccia di destabilizzare ulteriormente e scatenare nuove conseguenze globali.