Guerra Iran, il duro avvertimento: “in arrivo la crisi energetica più grande della storia”

Kirill Dmitriev, rappresentante speciale del presidente russo per gli investimenti e la cooperazione economica con i Paesi stranieri e amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti, ha lanciato un duro avvertimento sui mercati energetici globali. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, Dmitriev ha commentato le recenti dinamiche dei prezzi del petrolio affermando che il mondo si troverebbe solo all’inizio di una crisi senza precedenti. “E questo è solo l’inizio della più grande crisi energetica della storia”, ha scritto il funzionario russo.

Il commento arriva dopo la pubblicazione di un’analisi del Financial Times, secondo cui la Russia starebbe beneficiando dell’impennata dei prezzi del greggio con circa 150 milioni di dollari al giorno di entrate aggiuntive.

L’effetto della guerra in Iran sui mercati energetici

L’allarme di Dmitriev arriva mentre i mercati energetici internazionali sono già sotto pressione a causa dell’escalation militare in Iran. Il conflitto in corso nella regione ha riacceso i timori per la stabilità delle rotte petrolifere del Medio Oriente, in particolare per il traffico nello Stretto di Hormuz, uno dei principali snodi mondiali per il trasporto di greggio. Gli analisti temono che qualsiasi interruzione significativa delle forniture provenienti dalla regione possa generare una nuova impennata dei prezzi dell’energia, con effetti immediati su inflazione, costi industriali e prezzi al consumo in tutto il mondo.

La combinazione tra tensioni geopolitiche e mercati già fragili rischia quindi di trasformarsi in un potente detonatore per una crisi energetica globale.

“Tsunami energetico” che minaccia l’Europa

Dmitriev aveva già parlato in precedenza di un possibile “tsunami di shock energetico” diretto verso l’Europa. Secondo il funzionario russo, la crisi sarebbe aggravata dalla decisione dell’Unione Europea di ridurre drasticamente l’utilizzo del gas naturale russo dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Il progressivo distacco dalle forniture energetiche di Mosca ha costretto molti Paesi europei a cercare fonti alternative più costose, aumentando la vulnerabilità del continente alle oscillazioni dei mercati globali.

In un contesto segnato dalla guerra in Iran, dalle tensioni geopolitiche e dalla crescente competizione per le risorse energetiche, il rischio è quello di un nuovo ciclo di forti rincari che potrebbe mettere sotto pressione economie e governi europei.

Un nuovo equilibrio energetico globale

L’aumento dei prezzi del petrolio sta già ridisegnando gli equilibri del mercato energetico globale. Paesi esportatori come la Russia potrebbero beneficiare dell’attuale situazione, mentre le economie importatrici rischiano di subire l’impatto più pesante. Secondo diversi osservatori, il mix di conflitti regionali, sanzioni economiche e trasformazioni del mercato dell’energia potrebbe aprire una fase di forte instabilità destinata a durare anni.

Se le tensioni in Medio Oriente dovessero intensificarsi e le forniture globali rimanere sotto pressione, l’avvertimento di Dmitriev sulla “più grande crisi energetica della storia” potrebbe rivelarsi una triste realtà.