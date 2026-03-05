Guerra Iran, il Giappone valuta il rilascio di petrolio dalle riserve strategiche

Le raffinerie di petrolio giapponesi chiedono al Governo Takaichi di liberare il greggio dalle riserve strategiche del Paese, mentre la crisi mediorientale si aggrava e aumentano le preoccupazioni per le interruzioni nello Stretto di Hormuz. E’ quanto riporta il Japan Times. Il Giappone importa oltre il 90% del suo petrolio dalla regione. Secondo quanto riferito, la Cina ha ordinato alle sue maggiori raffinerie di sospendere le esportazioni di gasolio e benzina, dando priorità all’approvvigionamento interno nel contesto delle stesse tensioni regionali.