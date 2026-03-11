Guerra Iran, il governo valuta nuove misure per fronteggiare il prezzo dell’energia

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato che il governo italiano sta valutando ulteriori misure per supportare famiglie e imprese, al fine di contrastare l’impatto dei continui rincari dei prezzi dell’energia. In aula alla Camera, rispondendo a un’interrogazione sulle iniziative per contenere l’aumento dei costi energetici, Pichetto Fratin ha spiegato che l’obiettivo principale è garantire ai consumatori e alle imprese l’accesso a prezzi energetici più sostenibili, tutelando al contempo il potere di acquisto delle famiglie e la competitività internazionale delle aziende italiane.

Interventi fiscali: accise e IVA

Il ministro ha sottolineato che, oltre alle misure già in fase di implementazione, sono in corso valutazioni su come agire su due leve fondamentali: le accise e l’aliquota IVA. Questi strumenti fiscali potrebbero essere utilizzati per alleggerire il carico economico delle famiglie e delle imprese, riducendo l’incidenza delle tasse sui consumi energetici. Al momento, infatti, i ministeri competenti stanno esaminando interventi specifici per migliorare l’efficacia di queste misure, in modo da rispondere alle difficoltà che l’aumento dei costi dell’energia sta comportando in tutto il paese.

La situazione in Iran

La preoccupazione per i rincari è strettamente legata alla situazione internazionale, in particolare agli effetti della guerra in Iran, che ha causato un’impennata dei prezzi globali dell’energia e ha messo sotto pressione i bilanci delle famiglie e delle imprese. La guerra ha infatti accentuato la crisi energetica, con gravi ripercussioni sull’equilibrio economico di molti paesi, Italia compresa. La necessità di un intervento strutturale in questo campo è dunque una priorità per il governo, che si trova a dover bilanciare le difficoltà interne con le sfide globali derivanti dalla guerra e dalle sue conseguenze sull’approvvigionamento e sul prezzo dell’energia.

Il compito del governo italiano

Il governo italiano, quindi, si prepara ad adottare misure tempestive e mirate per tutelare le famiglie più vulnerabili e mantenere la competitività delle imprese, consapevole che la crisi energetica non è solo una questione interna, ma un aspetto cruciale nell’orizzonte geopolitico attuale. L’obiettivo è garantire un equilibrio che permetta all’Italia di affrontare le sfide globali, tutelando al contempo il benessere dei cittadini e la solidità economica del paese.