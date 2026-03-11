Guerra Iran: colpita una nave ambulanza nell’isola di Hormuz, poi il contrattacco

L’Iran ha accusato gli Stati Uniti e Israele di aver colpito una nave ambulanza nell’isola di Hormuz, situata nello Stretto di Hormuz, un punto strategico di accesso al Golfo Persico. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa iraniana Mehr, l’imbarcazione, utilizzata per il trasporto urgente di pazienti dall’isola alla città portuale di Bandar Abbas, è stata colpita da missili, mentre si trovava ormeggiata al molo dell’isola. Le immagini diffuse mostrano la nave avvolta dalle fiamme. Il mezzo colpito è un’idroambulanza fondamentale per i soccorsi medici nella regione, e il suo attacco ha sollevato preoccupazioni internazionali sulla sicurezza delle vie marittime vitali e sulle escalation della violenza nell’area. La denuncia iraniana aggiunge una nuova dimensione alla tensione crescente tra Teheran, Washington e Tel Aviv, con implicazioni potenzialmente devastanti per la stabilità della regione.

Il contrattacco dei Pasdaran: basi americane colpite in Kuwait e Bahrein

Nel contesto dell’intensificazione dei conflitti, i Pasdaran, le forze speciali iraniane, hanno rivendicato di aver colpito diverse basi statunitensi situate in Kuwait e Bahrein. Durante i 12 giorni di guerra tra Iran e una coalizione di Stati Uniti e Israele, l’Iran ha dichiarato di aver lanciato missili e droni contro importanti infrastrutture militari americane. Le basi colpite comprendono il porto di Mina Salman in Bahrein, un’importante installazione navale statunitense che ospita la Quinta Flotta degli Stati Uniti, nonché Camp Patriot e altre strutture americane in Kuwait, tra cui hangar, alloggi e centri di raccolta per soldati.

L’attacco ha avuto gravi conseguenze per le operazioni delle forze armate americane nella regione, con le autorità iraniane che parlano di “pesanti perdite”. La rivendicazione si inserisce in un contesto di crescente tensione.

Il conflitto in crescita e le conseguenze

Il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele è in rapida escalation e ha già avuto effetti devastanti sulla regione. Con le tensioni che aumentano quotidianamente, l’area dello Stretto di Hormuz, un corridoio vitale per il trasporto di petrolio e altre risorse strategiche, è diventata un teatro di scontri sempre più frequenti. Gli attacchi alle infrastrutture vitali per la sicurezza e l’economia globale, come nel caso della nave ambulanza, mettono in evidenza il rischio di un ulteriore inasprimento della situazione.

Le ripercussioni per il traffico marittimo e la sicurezza energetica globale sono gravissime, con le principali potenze mondiali che monitorano da vicino gli sviluppi, temendo che il conflitto possa estendersi oltre i confini regionali. Con il rischio di un conflitto su più fronti, le ripercussioni sulle economie globali, sul commercio e sulle alleanze internazionali saranno inevitabili.