Guerra Iran, svelati i prossimi obiettivi degli attacchi: a rischio giganti tecnologici

Le tensioni in Medio Oriente crescono, con l'Iran che prende di mira asset strategici delle principali aziende tecnologiche statunitensi

Con l’intensificarsi della guerra, l’Iran ha aggiornato la sua lista di obiettivi, includendo importanti uffici, data center e centri di sviluppo legati a giganti tecnologici americani. L’agenzia di stampa statale iraniana, Tasnim, ha reso pubblico un elenco che comprende strutture associate a Google, Amazon, Microsoft, Nvidia, IBM, Oracle e Palantir, dislocate in Israele, Dubai e Abu Dhabi. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno già lanciato operazioni dirette contro le infrastrutture di queste aziende nella regione. Le incursioni hanno preso di mira i data center di Amazon a Dubai e in altre località strategiche del Medio Oriente. Recentemente, l’Iran ha effettuato un attacco con droni contro un data center Amazon in Bahrein, e ha colpito anche due strutture Amazon negli Emirati Arabi Uniti.

La strategia di attacco e le implicazioni regionali

Secondo la Tasnim, con l’espansione del conflitto, la portata degli “obiettivi legittimi” dell’Iran è destinata ad ampliarsi ulteriormente. Le dichiarazioni delle autorità iraniane indicano che l’Iran intende colpire più intensamente le infrastrutture tecnologiche occidentali, considerandole cruciali per l’influenza economica e strategica nella regione.

Preoccupazioni per la sicurezza delle infrastrutture

Questa escalation ha sollevato forti preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture digitali delle aziende globali presenti in Medio Oriente. Con l’Iran pronto a intensificare gli attacchi, il rischio per i data center e le operazioni tecnologiche cresce, segnando una nuova fase della guerra che potrebbe avere ripercussioni durature sulla stabilità regionale e sulla sicurezza economica.

