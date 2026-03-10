Tensione nello Stretto di Hormuz: l’Iran minaccia di colpire navi militari USA e alleati

Il comandante navale del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell’Iran, Alireza Tangsiri, ha rilasciato una dichiarazione minacciosa, avvertendo che qualsiasi nave militare statunitense o dei suoi alleati che attraversi lo Stretto di Hormuz sarà presa di mira con missili e droni suicidi iraniani. La minaccia arriva dopo l’affermazione del Segretario all’Energia degli Stati Uniti, Chris Wright, che aveva sostenuto su X che la Marina degli Stati Uniti avrebbe scortato una petroliera attraverso il canale strategico. Sebbene Wright abbia successivamente cancellato il suo post, l’Iran ha interpretato la dichiarazione come un atto provocatorio.

La risposta dell’Iran

Tangsiri ha immediatamente smentito l’affermazione di Wright, definendola “del tutto falsa”. Ha aggiunto che ogni tentativo di passaggio della flotta statunitense e dei suoi alleati sarà fermato dai missili iraniani e dai droni suicidi, ribadendo la determinazione dell’Iran a difendere la propria sovranità nello Stretto di Hormuz. Quest’area, infatti, è uno dei passaggi marittimi più cruciali al mondo per il trasporto di petrolio.

Il Presidente del Majlis, il Parlamento iraniano, Muhammad-Baqer Qalibaf ha dichiarato: “una petroliera ha attraversato lo Stretto di Hormuz scortata da navi della Marina Militare statunitense? Forse su PlayStation!”

Il contesto di crescente tensione

Questa minaccia arriva in un periodo di crescente instabilità geopolitica, dove le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran continuano a intensificarsi. Le dichiarazioni di Tangsiri pongono seri interrogativi sulla sicurezza nello Stretto di Hormuz e sul futuro delle rotte marittime vitali per il commercio globale. Inoltre, il conflitto in corso in Iran potrebbe avere risvolti più ampi, destabilizzando ulteriormente il Medio Oriente e provocando un’escalation delle ostilità tra le potenze regionali e le forze occidentali.

Con il rischio di un conflitto diretto in aumento, il mondo intero osserva con preoccupazione la situazione, temendo che la tensione crescente possa sfociare in un conflitto armato di proporzioni globali.