Guerra Iran: il Pentagono ordina l’invio di truppe aviotrasportate

Il Comando della 82ª Divisione Aviotrasportata ha ricevuto l’ordine dal Pentagono di dispiegarsi in Medio Oriente, segnando un possibile rafforzamento della presenza militare statunitense nella regione. Secondo fonti della difesa, l’ordine riguarderebbe l’invio di una brigata da combattimento, insieme ad alcuni elementi del quartier generale della divisione, con l’obiettivo di supportare eventuali operazioni legate allo scenario iraniano. Sebbene i dettagli operativi restino riservati, la decisione rappresenta un passo concreto rispetto alle precedenti valutazioni preliminari. L’unità destinata al dispiegamento sarebbe la “Immediate Response Force”, una brigata di circa 3.000 soldati altamente addestrati, in grado di essere operativa in qualsiasi parte del mondo entro 18 ore.

Tra le opzioni operative considerate figura la possibilità di assumere il controllo dell’isola di Kharg, snodo strategico per l’esportazione di petrolio iraniano. In alternativa, si valuta un intervento iniziale affidato a circa 2.500 Marines della 31ª Unità di Spedizione, già in avvicinamento nell’area.

Il ruolo strategico dell’isola di Kharg

L’isola di Kharg rappresenta un obiettivo cruciale dal punto di vista energetico e logistico. Tuttavia, recenti bombardamenti statunitensi avrebbero compromesso la pista dell’aeroporto locale. Per questo motivo, analisti militari ritengono probabile un primo intervento dei Marines, dotati di capacità ingegneristiche per il rapido ripristino delle infrastrutture. Una volta riattivato lo scalo, l’Aeronautica potrebbe avviare un ponte aereo con velivoli da trasporto come i C-130, facilitando l’afflusso di truppe e rifornimenti.

Paracadutisti e marines: vantaggi e limiti

I paracadutisti della 82ª Divisione garantiscono rapidità d’intervento e capacità di proiezione immediata, ma operano con equipaggiamenti relativamente leggeri, privi di mezzi corazzati pesanti. Questo li espone a maggiori rischi in caso di contrattacco. I Marines, invece, dispongono di competenze tecniche e ingegneristiche fondamentali nelle fasi iniziali, ma risultano meno adatti a sostenere operazioni prolungate, rendendo probabile un successivo avvicendamento con le forze aviotrasportate.

Coordinamento e precedenti impieghi

Il dispiegamento includerebbe anche il quartier generale della divisione, con funzioni di comando, pianificazione e coordinamento in un contesto operativo complesso. Già all’inizio di marzo, circa 300 membri del comando erano stati mantenuti in stato di prontezza, con la cancellazione della loro partecipazione a un’esercitazione in Louisiana.

Negli ultimi anni, la 82ª Divisione Aviotrasportata è stata impiegata rapidamente in diversi scenari di crisi, tra cui Iraq (2020), Afghanistan (2021) ed Europa orientale (2022), confermando il suo ruolo centrale come forza di intervento rapido globale.